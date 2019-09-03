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«Дело 27 июля» ,  
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Суд отпустил студента ВШЭ Жукова под домашний арест
Такую же меру пресечения избрали предпринимателю Сергею Фомину. Ранее об этом ходатайствовали следователи
Фото: Андрей Любимов / РБК

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения двоим обвиняемым по «делу 27 июля» — 21-летнему студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову и 34-летнему предпринимателю Сергею Фомину. Они переведены из-под стражи под домашний арест, такое решение приняли судьи Артур Карпов и Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Перевести Жукова и Фомина под домашний арест просили представители СК. В частности, на заседании по Жукову следователь Алексей Северилов объяснял, что основания, по которым его ранее арестовали, «изменились или отпали»: по делу уже проведен большой объем следственных действий, в том числе опрошено большинство свидетелей, изъяты и отсмотрены видеозаписи с несанкционированной акции 27 июля, а значит «возможность Жукова воздействовать на следствие уменьшилась». Представитель Генпрокуратуры Марина Бабек поддержала это ходатайство.

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«Дело 27 июля». Что важно знать

«Я поддерживаю идею смягчить мне меру пресечения. Но поскольку у меня начался учебный год, я бы попросил суд рассмотреть возможность назначить мне еще более мягкую меру пресечения, чтобы я мог учиться и работать», — сказал Егор Жуков. Его адвокаты Илья Новиков и Леонид Соловьев попросили суд наложить на студента запрет определенных действий или отпустить его под личное поручительство. Ранее за Жукова поручились более 600 человек. Во вторник на заседание, кроме его родителей, пришла кандидат в депутаты в Мосгордуму и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Следователь и прокурор, однако, заявили, что более мягкая, чем домашний арест, мера пресечения «не будет отвечать задачам следствия».

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

При этом среди материалов, которые Северилов приложил к своему ходатайству, было постановление от 2 сентября о возбуждении в отношении Жукова дела о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК), связанного с тремя его видеороликами в интернете. Это дело было выделено из «большого» дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

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Следствие попросило выпустить из-под стражи студента «Вышки» Егора Жукова

Егора Жукова задержали 2 августа за участие в несогласованном властями митинге, прошедшем 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Пресненский суд постановил взять Жукова под стражу до 27 сентября. 15 августа Мосгорсуд оставил постановление в силе.

Сергей Фомин был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, он сам пришел к следователю. Ранее следствие утверждало, что, покидая митинг, Фомин взял на руки чужого ребенка для беспрепятственного выхода из оцепления. После его задержания в Следственном комитете заявили, что он «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков».
 

Авторы: Константин Ткаченко, Маргарита Алехина
Теги: ВШЭ, митинги, домашний арест
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