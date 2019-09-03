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Евро/Доллар $1,08 (-1,54%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,88%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
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«Дело 27 июля» ,  
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Фигуранту «дела 27 июля» Жукову предъявили новое обвинение

Следственный комитет России предъявил фигуранту «дела 27 июля», студенту ВШЭ Егору Жукову, обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК России). Постановление о привлечении Жукова в качестве обвиняемого опубликовал в своем Telegram-канале глава организации «Агора» Павел Чиков.

Как следует из текста документа, «не позднее 11.10.2017 Жуков решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

Максимальный срок лишения свободы по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Сети интернет) — пять лет.

Ранее следствие попросило перевести Егора Жукова под домашний арест.

Егора Жукова задержали 2 августа за участие в состоявшемся 27 июля митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После несогласованного со столичными властями митинга СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Пресненский суд постановил взять Жукова под стражу до 27 сентября. 15 августа Мосгорсуд оставил постановление в силе. За студента поручились Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, журналистка Арина Бородина и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Теги: митинги, ВШЭ, обвинение
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