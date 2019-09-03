Фигуранту «дела 27 июля» Жукову предъявили новое обвинение

Следственный комитет России предъявил фигуранту «дела 27 июля», студенту ВШЭ Егору Жукову, обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК России). Постановление о привлечении Жукова в качестве обвиняемого опубликовал в своем Telegram-канале глава организации «Агора» Павел Чиков.

Как следует из текста документа, «не позднее 11.10.2017 Жуков решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

Максимальный срок лишения свободы по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Сети интернет) — пять лет.

Ранее следствие попросило перевести Егора Жукова под домашний арест.