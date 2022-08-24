Губернатор Подмосковья предложил следить за пожарами с помощью камер

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
В Крыму до 8 сентября продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 20:53
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров Политика, 20:47
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 20:39
РЕН ТВ узнал о казахстанском паспорте у обвиненной в убийстве Дугиной Политика, 20:22
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 20:14
Умер актер Максим Пинскер Общество, 20:13
В НХЛ заявили о неопределенности в вопросе участия России в Кубке мира Спорт, 20:06
Медведев не захотел мириться с «безумными начальниками» на Украине Политика, 20:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Швыдкой объявил об отмене премии ТЭФИ в этом году Технологии и медиа, 20:01
Зеленский на Совбезе ООН предложил провести «саммит будущего» на Украине Политика, 19:59
Губернатор Подмосковья предложил следить за пожарами с помощью камер Общество, 19:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:56
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 19:51
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 19:28
Общество ,  
0 

Губернатор Подмосковья предложил следить за пожарами с помощью камер

По словам Воробьева, в Московской области данная практика уже эффективно применяется. В регионе для отслеживания ситуации в лесах действует почти 100 камер, которые установлены на сотовых вышках, также используют 50 дронов
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Московской области для контроля за ситуацией с пожарами в лесной зоне используются видеокамеры, такую практику можно распространить и на другие территории, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании «О ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов России», сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

«Почти половина территорий — 43% у нас, как и в Рязани, это леса. Мы оцифровали все данные о них и поставили 99 камер. Они работают на 360 градусов и расположены на сотовых вышках. В прошлом году начали менять на камеры с более высоким разрешением. Это позволяет контролировать пожар на самых ранних стадиях, если вдруг мы видим дым», — рассказал он.

По словам Воробьева, камеры «стоят не очень дорого, но эффективность — значительная», поэтому он предложил установить их в других районах, где существует опасность возникновения лесных пожаров. В пресс-службе губернатора отметили, что в регионе используют не только стационарные видеокамеры, но и дроны для отслеживания ситуации с пожарами.

Всего же в Подмосковье существует четыре уровня наблюдения за пожарами в лесах — это наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование и космический мониторинг, добавили в пресс-службе.

Рослесхоз заявил, что пожар в Рязанской области не угрожает Подмосковью
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Из-за лесных пожаров в Рязанской области, где в связи с данной ситуацией ввели режим ЧС, в течение последней недели в Москву и область приходит смог, чувствуется запах гари. Столичные власти в связи с этим распорядились направить в соседний регион специалистов и технику в помощь при тушении. Как указал Воробьев, от Подмосковья в Рязанской области работают 97 человек и 28 единиц техники.

В Московской области сейчас установились высокие классы пожарной опасности: на большинстве территорий — IV класс, а на востоке региона — V, чрезвычайный. Также в регионе до 28 августа действует особый противопожарный режим, указали в пресс-службе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Majid Saeedi / Getty Images Что для нефтяного рынка будет означать возможная сделка по Ирану
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Осталось всего пять штук»: как написать продающий текст — правила и табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи

Мэр Москвы Сергей Собянин на том же совещании рассказал, что «в самом Московском регионе ситуация стабильная» и «серьезных возгораний нет». В Рослесхозе указывали, что угрозы перехода пожара из Рязанской области в Московскую нет.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова, Анастасия Серова Анастасия Серова
пожары Московская область Андрей Воробьев видеокамеры
Материалы по теме
Путин призвал «как можно скорее» ликвидировать пожары в Рязанской области
Общество
Власти заявили об остановке продвижения рязанских пожаров на юг и запад
Общество
Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет смог от лесных пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter