Губернатор Подмосковья предложил следить за пожарами с помощью камер

По словам Воробьева, в Московской области данная практика уже эффективно применяется. В регионе для отслеживания ситуации в лесах действует почти 100 камер, которые установлены на сотовых вышках, также используют 50 дронов

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Московской области для контроля за ситуацией с пожарами в лесной зоне используются видеокамеры, такую практику можно распространить и на другие территории, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании «О ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов России», сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

«Почти половина территорий — 43% у нас, как и в Рязани, это леса. Мы оцифровали все данные о них и поставили 99 камер. Они работают на 360 градусов и расположены на сотовых вышках. В прошлом году начали менять на камеры с более высоким разрешением. Это позволяет контролировать пожар на самых ранних стадиях, если вдруг мы видим дым», — рассказал он.

По словам Воробьева, камеры «стоят не очень дорого, но эффективность — значительная», поэтому он предложил установить их в других районах, где существует опасность возникновения лесных пожаров. В пресс-службе губернатора отметили, что в регионе используют не только стационарные видеокамеры, но и дроны для отслеживания ситуации с пожарами.

Всего же в Подмосковье существует четыре уровня наблюдения за пожарами в лесах — это наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование и космический мониторинг, добавили в пресс-службе.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области, где в связи с данной ситуацией ввели режим ЧС, в течение последней недели в Москву и область приходит смог, чувствуется запах гари. Столичные власти в связи с этим распорядились направить в соседний регион специалистов и технику в помощь при тушении. Как указал Воробьев, от Подмосковья в Рязанской области работают 97 человек и 28 единиц техники.

В Московской области сейчас установились высокие классы пожарной опасности: на большинстве территорий — IV класс, а на востоке региона — V, чрезвычайный. Также в регионе до 28 августа действует особый противопожарный режим, указали в пресс-службе.

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Мэр Москвы Сергей Собянин на том же совещании рассказал, что «в самом Московском регионе ситуация стабильная» и «серьезных возгораний нет». В Рослесхозе указывали, что угрозы перехода пожара из Рязанской области в Московскую нет.