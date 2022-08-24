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Крушение А321 над Синаем признано терактом ,  
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«Коммерсантъ» узнал о переговорах по компенсациям жертвам катастрофы А321

«Коммерсантъ»: в Египте идут переговоры о выплатах родственникам жертв авиакатастрофы А321
В Каире состоялся первый тур переговоров о возможных выплатах родственникам погибших в крушении лайнера А321 над Синаем в 2015 году. Родственники погибших пытаются получить компенсацию от египетских властей, они требуют по $3 млн
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Адвокаты родственников россиян, погибших почти семь лет назад в результате взрыва над Синаем лайнера А321 компании «Когалымавиа», побывали в Каире на первом туре переговоров с египетскими властями о возможности выплаты компенсаций. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Крушение пассажирского самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года стало крупнейшей авиакатастрофой за всю историю российской авиации. Лайнер вылетел из аэропорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург и разбился на Синайском полуострове через 23 минуты после взлета. Жертвами катастрофы стали 224 человека, в том числе семь членов экипажа. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

По данным источников «Коммерсанта», на первый раунд переговоров в Каир были приглашены как египетские, так и российские адвокаты, представляющие интересы родственников жертв трагедии.

Газета пишет, что в России близкие погибших получили от авиакомпании и местных властей в общей сложности примерно по 3 млн руб. компенсаций, однако 30 семей не согласились с такими суммами и подали в суды Каира иски к членам правительства, усматривая в их действиях проявление преступной халатности. По мнению представителей истцов, именно министры не проявили достаточной бдительности и не проследили за соблюдением требований авиационной безопасности, что позволило террористам пронести на борт самодельную бомбу при подготовке к вылету лайнера из аэропорта Шарм-эш-Шейха.

В исковых заявлениях каждая из семей потребовала по $3 млн. Источники «Коммерсанта» указывают, что в ближайшее время, скорее всего, пройдет обсуждение сумм, которые могли бы устроить обе стороны: пока, по некоторым данным, с египетской стороны поступили весьма скромные предложения (конкретные цифры пока не называются). Как ожидается, к обсуждению подключатся и представители туриндустрии Египта, которые заинтересованы в привлечении дополнительного потока туристов.

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Фото:Максим Григорьев / ТАСС

В ходе расследования происшествия эксперты в Египте установили, что бомба находилась в хвосте самолета, а заложить ее помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Россия квалифицировала крушение лайнера как теракт, после катастрофы авиасообщение с Египтом было прервано. В 2018 году возобновились регулярные рейсы в Каир, а в июле прошлого года российские власти приняли решение восстановить перелеты на египетские курорты.

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В октябре 2017 года родственники погибших подали коллективный иск на сумму 93 млрд 158 млн 880 тыс. руб. компенсации. Как отмечал тогда один из защитников Анатолий Кучерена, по Монреальской конвенции от 2005 года минимальная сумма выплат должна составлять 9 млн руб.

В феврале 2018 года прошли первые слушания. В сентябре того же года суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб., при этом более чем десяти пострадавшим было отказано в получении компенсации. Иски родственники погибших подавали также к компаниям «Ингосстрах», Allianz Global Corporate and Specialty, AerCap Holdings NV и ООО «Триомед» (Brisco), однако денежные средства взыскали только с авиакомпании. 

В 2020 году суд отказался привлечь египетское правительство в качестве ответчика, поскольку счел, что крушение произошло в результате «незаконных действий третьих лиц» и ответственность перед родственниками должна нести авиакомпания. Кроме того, суд в Каире отказался принимать конкретные иски от родственников погибших, аргументировав это тем, что факт нахождения погибших на борту не доказан. В Египте адвокатам подававших иски сообщили, что имена пассажиров самолета не установлены, поскольку соответствующие записи хранятся в авиакомпании в течение полугода. Египетский суд также не принял нотариально заверенный список пассажиров, который был опубликован МЧС России, рассказывал тогда представитель потерпевших Михаил Загайнов.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Полина Мартынова Полина Мартынова
крушение А321 Египет переговоры родственники авиакрушение
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