Суд отказался привлечь власти Египта по делу о гибели А321 «Когалымавиа»

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Суд Каира отказался привлечь правительство Египта в качестве ответчика по иску родных жертв авиакатастрофы лайнера Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа», вылетевшего в октябре 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербурге. Об этом РБК заявил адвокат, представляющий интересы родных погибших, Михаил Загайнов.

По его словам, «суд принял странное решение».

«Суд пришел к выводу, что в случае с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эль-Шейха документально не подтверждено «совершение непосредственных личных ошибок» ответчиками, которые стали бы причиной катастрофы», — рассказал Загайнов. Он также добавил, что, по мнению суда, ответственность перед родственниками должна нести авиакомпания.

Ранее 4 марта об этом сообщал «Коммерсантъ».

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