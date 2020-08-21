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Падва ответил на сообщения о возможности стать адвокатом Ефремова

Генрих Падва
Генрих Падва (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Адвокат Генрих Падва, которого актер Михаил Ефремов упомянул в суде, говоря о планах найти новых защитников, заявил РБК, что пока ему не поступало официального обращения.

«Пока ничего не знаю. Пока обращения ко мне официального не было соответствующего от человека, который имел бы полномочия от Михаила. Когда будет — будем обсуждать», — сказал Падва.

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Ранее Ефремов заявил в суде, что хочет поменять своих адвокатов. Актер также сообщил, что сделал несколько звонков, а также рассказал, что у него «есть знакомые адвокаты Падва и Никольский». «Я найду себе кого-нибудь вроде Резника», — сказал Ефремов.

Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью.

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Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном. Водитель фургона вскоре скончался в больнице от полученных травм. Актер не пострадал. Экспертиза показала в крови актера следы алкоголя и наркотиков.

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В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Также возбуждено дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. Актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Теги: адвокат, Михаил Ефремов, новости, суд, ДТП
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