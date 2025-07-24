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Для Заремы Мусаевой запросили еще 4 года колонии

Обвинение запросило четыре года колонии для Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда Чечни. Уголовное дело о дезорганизации работы исправительного учреждения возбудили, когда Мусаева находилась в заключении по другому делу
Зарема Мусаева
Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Прокурор потребовал назначить четыре года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении для Заремы Мусаевой — жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемой Александр Савин.

Дело рассматривается в Шалинском городском суде Чечни. Мусаеву обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (по ст. 321 УК).

Следствие считает, что 29 октября 2024 года в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапав ему шею и сорвав с него погон. Мусаева вину не признает, настаивая, что конфликта не было, а версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых свидетельствах.

В ходе слушаний были допрошены пять свидетелей — сотрудники колонии, в которой Зарема Мусаева отбывала наказание. Четверо из них заявили, что не видели предполагаемого нападения и знают об инциденте лишь со слов коллег, рассказал РБК адвокат Савин. Единственный очевидец рассказал, что слышал, как обвиняемая «возмущалась» и якобы дергала сотрудника за погон, но о телесных повреждениях ничего не сообщил. Видеофиксация произошедшего отсутствует.

На допросе в суде Мусаева пояснила, что была в утомленном состоянии после медицинских процедур и впервые за долгое время ее пересадили на заднее сиденье автомобиля, хотя она привыкла ездить спереди — так удобнее из-за использования костылей (у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета и гипертоническая болезнь). По ее словам, именно в этот момент сотрудник ФСИН пригрозил ей, сказав: «Твои дети пишут всякое. Я скажу, что ты на меня напала». Мусаева отметила, что конфликтной ситуации не было, а лечение и режим стационара устраивали ее.

Зарема Мусаева, к которой ехала Милашина, получила 5,5 лет колонии
Политика
Зарема Мусаева сегодня в зале суда

Летом 2023 года Зарема Мусаева была приговорена к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). Это дело началось с ее задержания в Нижнем Новгороде в январе 2022 года, когда она была вывезена в Чечню в статусе свидетеля, а затем стала обвиняемой. Позже срок был смягчен сначала Верховным судом Чечни, а затем кассационным судом в Пятигорске — до четырех лет и девяти месяцев. Выйти на свободу она должна была в мае этого года, но в ноябре 2024 года против нее возбудили уголовное дело по статье о дезорганизации работы колонии, мерой пресечения по нему избрано нахождение в СИЗО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз высказывался в адрес семьи Янгулбаевых с резкими заявлениями, называя их «врагами народа» и предупреждая, что их ждет «либо тюрьма, либо могила». Он также заявил, что «члены этой семьи не смогут жить свободно», а их оппозиционная активность угрожает стабильности региона. В 2023 году в Грозном были избиты ехавшие на оглашение приговора адвокат Александр Немов и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. В феврале Милашина рассказала РБК, что с момента нападения следствие по делу о ее избиении неоднократно приостанавливалось — уже пять или шесть раз. При этом доступ к материалам дела потерпевшим систематически ограничивается, а расследование фактически не продвигается из-за бюрократических процедур и внутренней установки чеченского Следственного управления не допускать ознакомления с материалами.

Семья Янгулбаевых

Сайди Янгулбаев был судьей Верховного суда Чечни до 2015 года. В 2017 году вместе с семьей переехал в Нижний Новгород. В 2022 году, после задержания жены, вместе с дочерью Алией покинул Россию. Трое сыновей также живут не в России. Абубакар Янгулбаев был юристом Комитета против пыток (признан иноагентом и самоликвидировался). Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, по данным чеченских силовиков, вели телеграм-канал движения «Адат» (внесено в список запрещенных организаций), они внесены в список террористов и экстремистов, объявлены в федеральный розыск.

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