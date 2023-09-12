Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой

Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Верховный суд Чечни сократил на шесть месяцев срок лишения свободы Заремы Мусаевой, осужденной на 5,5 года за применение насилия к сотруднику полиции. Ее также решили перевести из колонии общего режима в колонию-поселение, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать наличие у Мусаевой хронических заболеваний смягчающим обстоятельством и назначить ей к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении», — огласил решение судья.

О смягчении приговора попросила прокурор Мария Болдырева.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Абубакар — юрист, сотрудничал с «Комитетом против пыток» (правозащитная организация самоликвидировалась в связи с внесением в реестр иностранных агентов). Ибрагима чеченские правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским), критиковавшим власти республики.

В январе 2022 года вооруженные лица в гражданской одежде, представившиеся чеченскими полицейскими, пришли в квартиру в Нижнем Новгороде, где жили Сайди Янгулбаев и Зарема Мусаева, и предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос по делу о мошенничестве. Увезти Янгулбаева они не смогли из-за статуса неприкосновенности судьи в отставке, вместо него в Грозный насильно доставили Мусаеву. Женщина страдает сахарным диабетом, ее вывезли без верхней одежды, для нее не взяли необходимые лекарства.

Позднее ей предъявили обвинение в нападении на полицейского. По версии следствия, Мусаева, стоя рядом с дежурной частью, «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». К женщине подошел участковый и сказал, что та нарушает закон, поэтому он вынужден составить протокол о хулиганстве. После этого, как утверждал полицейский, Мусаева набросилась на него, царапала и била.

Мусаева более полутора лет провела в СИЗО. 4 июля суд в Грозном приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии.

Сайди Янгулбаев связывал дело против его жены с правозащитной деятельностью сыновей и называл «заказом» главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров говорил, что один из Янгулбаевых-младших «выступает с прямыми и открытыми угрозами» в его адрес. Семью экс-судьи, по слова главы Чечни, «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».