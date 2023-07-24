Минпромторг согласился скорректировать запрет закупки иностранных ИВЛ

Минпрмторг предложил не закупать иностранные аппараты ИВЛ для госбольниц из-за риска приостановления поставок недружественными странами. После обсуждения ведомство согласилось несколько скорректировать свою позицию

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Минпромторг отказался значительно смягчать свое предложение по запрету закупок в госучреждения аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ), согласившись только не запрещать аппараты, необходимые для домашнего использования пациентами с рядом редких заболеваний. Об этом сообщил замминистра Василий Осьмаков по итогам встречи с благотворительными организациями, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, под запретом окажется закупка стационарной техники «Аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и «Аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии», такие устройства выпускают семь российских фирм, сообщили в министерстве.

Ведомство планирует учесть возможность индивидуальных заявок для госзаказчиков на покупку зарубежных устройств, если ни одна российская компания не сможет удовлетворить требованиям. Минпромторг объяснил необходимость отказа от зарубежных ИВЛ рисками приостановки поставок из недружественных государств, в том числе — расходных материалов и комплектующих.

В компании «Медицинские системы и технологии» признали, что поставки действительно осложнились и организовать сервисное обслуживание иностранной медицинской техники становится сложнее. По словам гендиректора Константина Зотова, прежде проблема была с запретом США и Европы на банковские транзакции из России, а многие необходимые запчасти подпадаютпод перечень изделий двойного назначения, экспорт которых в Россию под запретом.

«Месяц назад добавилась новая сложность — теперь на поставку или обслуживание всей американской продукции, в том числе аппаратов ИВЛ, необходимо получать лицензию Бюро промышленности и безопасности (BIS) США. Очень мало медучреждений пока подавались на эту процедуру, получили лицензию единицы», — добавил Зотов.

При этом во Всероссийском союзе пациентов считают, что даже учитывая необходимость развивать отечественное производство на фоне проблемности импорта, это не должно наносить ущерб качеству техники и сказываться на пациентах. Сопредседатель организации Ян Власов отметил, что благодаря крупным закупках аппаратов ИВЛ во время распространения коронавируса у российского здравоохранения есть запас прочности в три-пять лет. Он считает, что за этот срок российские фирмы должны разработать устройства, которые удовлетворят профильные ведомства и общественные организации. «Нужна прозрачная процедура проверки качества, иначе эта работа будет не на результат, а на отчетность», — подчеркнул Власов.

Ряд общественных организаций раскритиковали идею Минпромторга, в их числе были фонды паллиативной помощи и поддержки пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Они просили министерство отозвать предложение, либо не распространять ее на госзакупки портативных ИВЛ, которые необходимы пациентам на дому.

«Ростех» заверил, что в случае одобрения инициативы Минпромторга, дефицита таких устройств в России не будет. Госкорпорация пояснила, что серийно производит «широкую линейку современных аппаратов ИВЛ, включая модификации для маленьких детей и недоношенных новорожденных с критически низкой массой тела».



Среди российских производителей аппаратов ИВЛ Минпромторг перечислил компании КРЭТ (входит в корпорацию «Ростех», «Тритон-элетроникс» (они обе обеспечивают 35% поставок), «Радиан», «Хирана+», «Медпром».



В мае 2020 года в петербургской больнице им. Святого Георгия произошел пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М», их производит КРЭТ. Шесть человек в результате возгорания погибли.

