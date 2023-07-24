Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Минпромторг согласился скорректировать запрет закупки иностранных ИВЛ Общество, 02:25
Самолет с 20 пассажирами упал при взлете в аэропорту Судана Общество, 01:55
Патрушев посетит ЮАР и встретится с представителями БРИКС Политика, 01:38
Киев назвал возможный срок вступления в НАТО Политика, 01:16
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 01:03
Как сборы от кино в России вернулись на уровень до пандемии. Инфографика Технологии и медиа, 01:00
В ЛНР заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Золотаревке Политика, 00:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Автошколы раскритиковали новые программы по обучению вождению Общество, 00:50
Генсек ООН осудил удар России в районе Одессы Политика, 00:38
Где узнать о ночной жизни в Москве и Санкт-Петербурге РБК и ВКонтакте, 00:28
Минобороны заявило о сближении дрона США с российскими самолетами в Сирии Политика, 00:21
Путин заявил о готовности России заместить поставки зерна с Украины Политика, 00:19
Волевая победа «Спартака» и сенсационное поражение ЦСКА. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Нижегородской области перевернулась лодка с двумя взрослыми и ребенком Общество, 23 июл, 23:41
Общество ,  
0 

Минпромторг согласился скорректировать запрет закупки иностранных ИВЛ

Минпромторг согласился скорректировать запрет на закупку иностранных ИВЛ в госбольницы
Минпрмторг предложил не закупать иностранные аппараты ИВЛ для госбольниц из-за риска приостановления поставок недружественными странами. После обсуждения ведомство согласилось несколько скорректировать свою позицию
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минпромторг отказался значительно смягчать свое предложение по запрету закупок в госучреждения аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ), согласившись только не запрещать аппараты, необходимые для домашнего использования пациентами с рядом редких заболеваний. Об этом сообщил замминистра Василий Осьмаков по итогам встречи с благотворительными организациями, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, под запретом окажется закупка стационарной техники «Аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и «Аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии», такие устройства выпускают семь российских фирм, сообщили в министерстве.

Ведомство планирует учесть возможность индивидуальных заявок для госзаказчиков на покупку зарубежных устройств, если ни одна российская компания не сможет удовлетворить требованиям. Минпромторг объяснил необходимость отказа от зарубежных ИВЛ рисками приостановки поставок из недружественных государств, в том числе — расходных материалов и комплектующих.

В компании «Медицинские системы и технологии» признали, что поставки действительно осложнились и организовать сервисное обслуживание иностранной медицинской техники становится сложнее. По словам гендиректора Константина Зотова, прежде проблема была с запретом США и Европы на банковские транзакции из России, а многие необходимые запчасти подпадаютпод перечень изделий двойного назначения, экспорт которых в Россию под запретом.

«Месяц назад добавилась новая сложность — теперь на поставку или обслуживание всей американской продукции, в том числе аппаратов ИВЛ, необходимо получать лицензию Бюро промышленности и безопасности (BIS) США. Очень мало медучреждений пока подавались на эту процедуру, получили лицензию единицы», — добавил Зотов.

При этом во Всероссийском союзе пациентов считают, что даже учитывая необходимость развивать отечественное производство на фоне проблемности импорта, это не должно наносить ущерб качеству техники и сказываться на пациентах. Сопредседатель организации Ян Власов отметил, что благодаря крупным закупках аппаратов ИВЛ во время распространения коронавируса у российского здравоохранения есть запас прочности в три-пять лет. Он считает, что за этот срок российские фирмы должны разработать устройства, которые удовлетворят профильные ведомства и общественные организации. «Нужна прозрачная процедура проверки качества, иначе эта работа будет не на результат, а на отчетность», — подчеркнул Власов.

Читайте на РБК Pro
Лампочка не загорается: 3 способа превратить сотрудников в новаторов
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды

Ряд общественных организаций раскритиковали идею Минпромторга, в их числе были фонды паллиативной помощи и поддержки пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Они просили министерство отозвать предложение, либо не распространять ее на госзакупки портативных ИВЛ, которые необходимы пациентам на дому.

«Ростех» заверил, что в случае одобрения инициативы Минпромторга, дефицита таких устройств в России не будет. Госкорпорация пояснила, что серийно производит «широкую линейку современных аппаратов ИВЛ, включая модификации для маленьких детей и недоношенных новорожденных с критически низкой массой тела».

Среди российских производителей аппаратов ИВЛ Минпромторг перечислил компании КРЭТ (входит в корпорацию «Ростех», «Тритон-элетроникс» (они обе обеспечивают 35% поставок), «Радиан», «Хирана+», «Медпром».

В мае 2020 года в петербургской больнице им. Святого Георгия произошел пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М», их производит КРЭТ. Шесть человек в результате возгорания погибли.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпромторг ИВЛ
Материалы по теме
Минздрав подготовил проект приказа об учете препаратов для абортов
Общество
Вице-премьера Карачаево-Черкесии задержали за хищение ₽100 млн у медиков
Политика
Минпромторг создаст реестр производителей и продавцов метанола
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter