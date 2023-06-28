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Власти предложили запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах

Минпромторг предложил запретить поставки зарубежных аппаратов ИВЛ в российские госбольницы
Ведомство предложило внести поправки в постановление, где перечислены товары, закупаемые для нужд государства и которые могут быть только отечественного производства. Из медицинской сферы там уже есть машины скорой помощи

Минпромторг предложил запретить закупку госучреждениями зарубежными аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов. На него обратили внимание «Ведомости».

Предлагается внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». В список товаров добавят пункт «аппараты дыхательные реанимационные».

В ведомстве газете сообщили, что такая мера позволит поддержать российских производителей таких аппаратов, они готовы «покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме».

Среди российских производителей аппаратов ИВЛ Минпромторг перечислил компании КРЭТ (входит в корпорацию «Ростех», «Тритон-элетроникс» (они обе обеспечивают 35% поставок), «Радиан», «Хирана+», «Медпром».

В мае 2020 года в петербургской больнице им. Святого Георгия произошел пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М», их производит КРЭТ. В результате пожара погибли шесть человек.

В приложении к постановлению № 616 среди запрещенных к поставке зарубежных товаров из медицинской сферы названы, например, автомобили скорой помощи, пробирки для взятия крови, медицинские маски.

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