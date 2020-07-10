Собор Святой Софии впервые со времен Ататюрка стал мечетью

После распада Византийской империи православный собор Святой Софии превратили в мечеть, которая затем стала музеем. Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь Турция решила возобновить в нем богослужения

Cобор Святой Софии (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей, передает газета Hürriyet. Это решение означает, что собор снова становится мечетью, уточняет агентство Anadolu.

Таким образом, это решение открыло возможность использовать собор в качестве мечети.

Собор Святой Софии изначально был православным, однако в ходе истории сначала стал мечетью, которую в свою очередь затем превратили в музей. 8 июля Партия справедливости и развития, возглавляемая президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявила, что к 15 июля — четвертой годовщине попытки госпереворота в Турции — рассчитывает открыть собор для богослужения мусульман. 2 июля Государственный совет республики рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии — превращении музея в мечеть.

Собор Святой Софии был построен в VI веке и долгое время оставался самым большим храмом в христианском мире. В 1453 году Константинополь и собор захватили османы, и в том же году его превратили в мечеть.