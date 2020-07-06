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Глава РПЦ назвал превращение Святой Софии в мечеть угрозой истории России

Возвращение собору Святой Софии статуса мечети создает угрозу для всей «христианской цивилизации» и «отзовется глубокой болью в русском народе», предупредил патриарх Кирилл
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Обсуждение властями Турции вопроса о лишении статуса музея и превращении в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле создает угрозу для всей «христианской цивилизации», а также для «духовности и истории» России. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

«Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию», — говорится в заявлении предстоятеля, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх выразил надежду, что руководство Турции проявит благоразумие, и предупредил, что превращение собора Святой Софии в мечеть «отзовется глубокой болью в русском народе».

По словам Кирилла, в отношениях РПЦ и Константинопольского патриархата бывают непростые периоды, но попытки унизить духовное наследие последнего русский народ «воспринимает с горечью и негодованием», а собор Святой Софии по-прежнему считает великой христианской святыней. В этой ситуации, отметил патриарх, укреплению межрелигиозного мира и согласия помогло бы сохранение нынешнего «нейтрального статуса» храма.

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Общество
<p>Собор Святой Софии, Стамбул</p>

Построенный в VI веке, во время правления в Византии императора Юстиниана, собор Святой Софии был превращен в мечеть в 1453 году, после взятия Константинополя турками. В 1934-м по решению Кемаля Ататюрка здание было превращено в музей.

Вернуть собору статус мечети предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2019 года. 2 июля 2020-го Госсовет Турции обсудил возможность превращения собора Святой Софии в мечеть и в ближайшее время объявит о своем решении.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: патриарх Кирилл, РПЦ, собор Святой Софии, Турция
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