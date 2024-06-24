Прокурор заявила, что земли УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка

Генеральная прокуратура пытается в суде оспорить передачу земель санатория Управделами президента «Барвиха» частным собственникам. Она требует изъять земли в элитном поселке на Рублевке

Санаторий «Барвиха», архивное фото (Фото: Александр Сенцов / ТАСС)

В понедельник, 24 июня, в Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 га земли из 99, ранее принадлежавших санаторию Управделами президента «Барвиха», об этом сообщила в суде представитель Генеральной прокуратуры. Ее слова передает корреспондент РБК.

Из выступления прокурора в защиту искового заявления следует, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости. Она рассказала, что тогда стоимость земель составляла 54,4 млн руб. «В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд руб., то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — сообщила прокурор.

Также надзорное ведомство считает, что ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который был подписан не директором санатория, а главным врачом, который не имел право подписи. Кроме того, контрактом оговаривалась реконструкция усадьбы Мейендорф, которую, по мнению Генпрокуратуры, ответчики не выполнили в полном объеме.

По версии Генпрокуратуры, в 2001 году 99 га территории «Барвихи» было незаконно изъято из государственной собственности Управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку, «прикрыв эти действия» необходимостью реализации инвестпроекта — реконструкции усадьбы Мейендорф. Его реализацией должна была заниматься компания «Кантри-Про». Эта компания впоследствии приступила «к дроблению земель» для продажи под строительство домов.

Владельцы участков в ответ заявляли, что Управделами и санаторий «Барвиха» не утратили свои активы: «Выбытие земельных участков было соразмерно компенсировано облагораживанием остальной территории и созданием госрезиденции «Барвиха» на базе реставрированного замка Мейендорф». Это был обмен неэффективного имущества (неиспользуемых земельных участков) на другое (государственная резиденция «Барвиха»), отмечается в документе: покупатели земли по договору освободили территорию замка Мейендорф от мастерских, гаражей и частных огородов, сделали по периметру усадьбы ограждение, благоустроили территорию парка санатория «Барвиха», рекультивировали свалку, отремонтировали мост, произвели санитарную чистку леса и вывезли лесной мусор. Также они построили часовню и оградили воинский мемориал.

Представитель Генпрокуратуры заявила в суде, что предмет инвестиционного договора, предполагающего реконструкцию территории, был достаточно широкий. «Не только реконструкция и реставрация усадьбы Мейендорф, но и развитие прилегающих территорий и создание многофункционального комплекса с мастерскими, ландшафтными работами, с устройством коммуникаций и реконструкцией пропускного пункта», — сообщила докладчик. По ее словам, в инвестиционном договоре были прописаны разработка и выполнение генерального плана развития территории. Но плана не было, отметила прокурор.

Уголовное дело Ранее РБК сообщал, что по факту выбытия земель санатория из госсобственности расследуется уголовное дело. Следственный комитет начал расследование еще в 2013 году. В 2015 году оно было приостановлено из-за того, что не могли определить обвиняемых, говорилось на заседании. Затем в 2023 году следствие продлили. Еще на начальном этапе в рамках дела были допрошены бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, а также предприниматель Дмитрий Смычковский (его обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец; Великобритания в 2019 году отказалась выдавать его по запросу Москвы) и еще несколько должностных лиц — бывших сотрудников Управления делами президента. Тогда в прокуратуре заявили, что офшорные компании были созданы для нераскрытия информации о собственниках и для вывода имущества с территории Российской Федерации.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры в Одинцовском суде выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины, а также шесть физических лиц: Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев.

Эти люди приобрели земельные участки в 2013–2022 годах. В рассмотрении дела участвуют 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрация Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управление Росреестра по Подмосковью, санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и российских граждан.

Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка. Площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га. Так, например, у Дмитрия Мазепина прокуратура требует изъять участок площадью 1,35 га, у Богачева — около 1,4 га, а у бизнесмена Гордышева — два участка площадью 2,1 га и 8,3 сотки. У Екатерины Джанашия ведомство просит истребовать три земельных участка: два по 30 соток и один — 37 соток.

В возражениях представителей ответчиков на иск Генпрокуратуры говорится, что доводы истца противоречат обстоятельствам дела. По их мнению, законность сделки подтверждают, в частности, подписанное в 2001 году постановление губернатора Подмосковья Бориса Громова об отказе санатория от участка 99 га и закрепившие это решение документы, подписанные распорядительными органами Одинцовского района. По этому же постановлению министерство имущественных отношений Московской области подписало договор купли-продажи на этот участок с ООО «Кантри-Про».