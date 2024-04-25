Генпрокуратура сообщила о 10-летнем расследовании дела о землях «Барвихи»

На суде о возврате в госсобственность земель санатория «Барвиха» Генпрокуратура сообщила о расследовании с 2013 года уголовного дела, по которому допросили Дмитрия Мазепина. Суд не приобщил материалы по делу, отправив на доработку

Здание санатория «Барвиха» (Фото: Александр Сенцов / ТАСС)

Представитель Генпрокуратуры на состоявшемся 25 апреля заседании Одинцовского суда по иску Генпрокуратуры по санаторию «Барвиха» сообщила, что Следственный комитет расследует уголовное дело о выбытии земель санатория из госсобственности с 2013 года, передает корреспондент РБК. В суде она указала, что расследование было продлено до июля этого года и в нем есть конкретные подозреваемые.

Прокуратура попросила суд приобщить протокол допроса бывшего владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, который допрашивался в рамках уголовного дела. Представитель надзорного ведомства сообщила в суде, что на стадии следствия в 2013 году Мазепин сообщил, что данные участки были приобретены у бизнесмена Сергея Говядина и Ильдара Самиева (депутат Госдумы с 2011 по 2016 годы).

Мазепин, по данным Генпрокуратуры, тогда сообщил, что для приобретения участка он обратился к своему знакомому Александру Сурину, через кипрский офшор которого проведена сделка. «Соответственно, офшорная компания, являвшаяся продавцом земельного участка, была номинальной», — заявила прокурор в Одинцовском суде. «Получается, что по факту Мазепин приобрел [участок] у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который скрыл то обстоятельство, что он являлся конечным выгодоприобретателем», — сообщила представитель Генпрокуратуры. РБК направил запрос представителю Дмитрия Мазепина.

В материалах дела есть договоры купли-продажи, заключенные отцом Самиева, его сестрой, а также супругами Самиевыми. «Это пример иллюстрации того, что все родственные связи были задействованы для продажи участка», — отметила представитель Генпрокуратуры. Экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц в карточке дела указаны его родители — Роза и Рафик Самиевы. Экс-депутат в 2021 году был признан банкротом.

По уголовному делу были допрошены предприниматель Дмитрий Смычковский и еще несколько должностных лиц — бывших сотрудников Управления делами президента.

Представитель Генпрокуратуры на заседании в четверг сообщила, что ведомство усмотрело в действиях участников сделки «коррупцию и конфликт интересов».

Представители ответчиков на заседании выступили против приобщения материалов уголовного дела к материалам процесса. Судья не удовлетворила ходатайство прокуратуры о приобщении, а постановила привести их в соответствие и внести повторно.

В середине марта РБК сообщал, что Одинцовский суд Подмосковья начал слушания по иску Генпрокуратуры, касающемуся территорий, которые ранее находились в пользовании санатория «Барвиха». Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев.

Участки были приобретены ими в 2013–2022 годах. К рассмотрению дела привлекли 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрацию Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управление Росреестра по Подмосковью, санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и российских граждан.

Источник, знакомый с деталями дела, пояснял РБК, что Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка. Площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га. Так, например, у Дмитрия Мазепина прокуратура требует изъять участок площадью 1,35 га, у Богачева — около 1,4 га, а у бизнесмена Гордышева — два участка площадью 2,1 га и 8,3 сотки. У Екатерины Джанашия ведомство просит истребовать три земельных участка — два по 30 соток и один 37 соток.

По версии Генпрокуратуры, в 2001 году 99 га территории «Барвихи» были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку, «прикрыв эти действия» необходимостью реализации инвестиционного проекта — реконструкции усадьбы Мейендорф. Его реализацией должна была заниматься компания «Кантри-Про», которая впоследствии приступила «к дроблению земель» с целью последующей продажи под строительство домов, утверждали в ведомстве.

Ранее РБК сообщал, что в возражениях на иск Генпрокуратуры от одного из третьих лиц указывается на то, что доводы истца ошибочны и противоречат обстоятельствам дела. Законность сделки подтверждают, в частности, подписанное в 2001 году постановление губернатора Громова об отказе санатория от участка в 99 га и закрепившие это решение документы, подписанные распорядительными органами Одинцовского района. По этому же постановлению министерство имущественных отношений Московской области подписало договор купли-продажи на этот участок с ООО «Кантри-Про».

В возражениях на иск также обращается внимание на то, что в тот период решения распорядительных органов Одинцовского района и органов власти Московской области соответствовали требованиям действовавшего законодательства. А цель инвестиционного договора — реконструкция замка Мейендорф и территорий многофункционального комплекса Управления делами президента для проведения международных встреч и переговоров — была достигнута. Замок Мейендорф и его территория имеют статус государственной резиденции президента России.

В материалах одного из третьих лиц также указано, что управделами и санаторий «Барвиха» не утратили свои активы: «выбытие земельных участков было соразмерно компенсировано облагораживанием остальной территории и созданием госрезиденции «Барвиха» на базе реставрированного замка Мейендорф». Это был обмен неэффективного имущества (неиспользуемых земельных участков) на другое (государственная резиденция «Барвиха»), отмечается в документе: покупатели земли по договору освободили территорию замка Мейендорф от мастерских, гаражей и частных огородов; сделали по периметру усадьбы ограждение, благоустроили территорию парка санатория «Барвиха», рекультивировали свалку, отремонтировали мост, произвели санитарную чистку леса и вывезли лесной мусор. Также они построили часовню и оградили воинский мемориал.