Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации 100 га в Барвихе
Одинцовский суд Подмосковья начал слушания по иску Генпрокуратуры, касающемуся землепользования, следует из картотеки суда. ТАСС со ссылкой на суд и материалы дела сообщил, что речь идет о порядка 100 га земли в поселке Барвиха, приватизированных в 2000-х, которые до этого принадлежали санаторию «Барвиха».
По данным Mash, сторона защиты настаивает, что земли были получены законно: их передали в обмен на реставрацию и реконструкцию усадьбы «Майендорф» и постройку гособъекта.
Ответчиками по иску указаны бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев, девелопер Михаил Хубутия.
В качестве истца выступает заместитель генпрокурора «в защиту неопределенного круга лиц и интересов РФ».
РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.
К рассмотрению дела привлекли 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрация Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управление Росреестра по Подмосковью, санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и российских граждан.
Согласно карточке дела на сайте суда, иск был зарегистрирован 23 января. 7 марта прошло предварительное заседание, следующее назначено на 25 апреля.
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