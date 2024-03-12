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Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации 100 га в Барвихе

Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации 100 га в Барвихе
Генпрокуратура подала иск о конфискации порядка 100 га, принадлежавших санаторию «Барвиха» в одноименном поселке, которые после приватизации продали частным лицам и компаниям. Среди ответчиков экс-владелец «Уралхима» Мазепин
Здание санатория&nbsp;&laquo;Барвиха&raquo;, архивное фото
Здание санатория «Барвиха», архивное фото (Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС)

Одинцовский суд Подмосковья начал слушания по иску Генпрокуратуры, касающемуся землепользования, следует из картотеки суда. ТАСС со ссылкой на суд и материалы дела сообщил, что речь идет о порядка 100 га земли в поселке Барвиха, приватизированных в 2000-х, которые до этого принадлежали санаторию «Барвиха».

По данным Mash, сторона защиты настаивает, что земли были получены законно: их передали в обмен на реставрацию и реконструкцию усадьбы «Майендорф» и постройку гособъекта.

Ответчиками по иску указаны бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев, девелопер Михаил Хубутия.

В качестве истца выступает заместитель генпрокурора «в защиту неопределенного круга лиц и интересов РФ».

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

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К рассмотрению дела привлекли 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрация Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управление Росреестра по Подмосковью, санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и российских граждан.

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Согласно карточке дела на сайте суда, иск был зарегистрирован 23 января. 7 марта прошло предварительное заседание, следующее назначено на 25 апреля.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Ольга Ваганова
Барвиха приватизация конфискация Генпрокуратура
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