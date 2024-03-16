Хубутия назвал недопустимым требование национализации участков в Барвихе

Хубутия назвал недопустимым требование о национализации. Иск о конфискации порядка 100 га земель, на которых расположен элитный коттеджный поселок, ранее подала генпрокуратура

Михаил Хубутия (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Девелопер Михаил Хубутия в беседе с РБК назвал беспределом иск о национализации земель в Барвихе, принадлежавших одноименному санаторию и проданных после приватизации частным лицам и компаниям. Бизнесмен проходит третьим лицом по иску ведомства, его супруга Екатерина Джанашия — одним из ответчиков.

Предприниматель отметил, что его семья платит за свою собственность налоги, он утверждает, что ее «хотят отобрать для коммерческого проекта».

«В 2014 году я взял кредит через Сбербанк. Позже, когда мы с женой расстались, я передал ей это. Хотя мы расстались, мы остались в хороших отношениях и планировали переоформить на нее землю, чтобы построить лечебный спа-отель. Однако управление делами президента приняло решение разработать девелоперский проект на этом участке. Там есть старые дома, которые сдаются в аренду, там есть и новые дома и идет большая стройка гостиницы», — рассказал Хубутия.

«Я озабочен беспределом и не знаю, как долго это продолжится. Мы, граждане, еще не объединились, чтобы противостоять этому, но каждый из нас видит, что происходит, и чувствует недопустимость подобного обращения с собственностью. Мы просто хотим защитить наши права, но ситуация кажется безвыходной», — заключил предприниматель.

Ранее Генпрокуратура подала иск в Одинцовский суд иск о конфискации порядка 100 га земли, принадлежавших санаторию «Барвиха», и приватизированных в 2000-е годы. Ответчиками по иску, указаны в том числе жена ресторатора Аркадия Новикова, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев и другие. Речь в частности идет о домах расположенных в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф» Предварительное заседание по делу состоялось в начале марта, следующее запланировано на 25 апреля.

Как отмечал «Коммерсантъ», по версии следствия, землю незаконно получила компания «Кантри-про», ликвидированная в 2009 году. Владельцы участков и домов на них утверждают, что приобретали их законно.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и ответчикам под делу.

Генпрокуратура подала уже десятки исков о передаче частных активов государству. Среди них — заводы группы Челябинского электрометаллургического комбината, производитель формалина «Метафракс Кемикалс», калининградский и пермский порты.