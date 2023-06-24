В Москве перенесли школьные выпускные из-за режима КТО

В Москве перенесли школьные выпускные на неделю из-за режима КТО

С утра в Москве действует режим контртеррористической операции, все массовые мероприятия отменены. Школьные выпускные состоятся через неделю — 1 июля в то же время

Вид из парка Горького на здание Министерства обороны России (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Выпускные вечера в школах и общегородской выпускной в Парке им. Горького перенесены на неделю из-за введенного режима контртеррористической операции (КТО), сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

Они состоятся в следующую субботу, 1 июля, в то же время.

Режим КТО ввели в Москве этим утром, массовые мероприятия были отменены, усилены проверки на дорогах. Мэр Сергей Собянин отметил, что «все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены».

Меры безопасности власти Москвы и нескольких других регионов России усилили после того, как накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить.

Минобороны России назвало его обвинения провокацией, не соответствующей действительности. Ведомство подчеркнуло, что ВСУ воспользовались ситуацией и сосредоточили силы на бахмутском направлении. Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

С обращением выступил президент Владимир Путин. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — сказал он и пообещал действовать жестко. По его словам, вооруженные силы получили соответствующие приказы. Действия Пригожина президент назвал «ударом в спину» народу и армии.