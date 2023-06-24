В Москве перенесли школьные выпускные из-за режима КТО
Выпускные вечера в школах и общегородской выпускной в Парке им. Горького перенесены на неделю из-за введенного режима контртеррористической операции (КТО), сообщили в департаменте образования и науки Москвы.
Они состоятся в следующую субботу, 1 июля, в то же время.
Режим КТО ввели в Москве этим утром, массовые мероприятия были отменены, усилены проверки на дорогах. Мэр Сергей Собянин отметил, что «все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены».
Меры безопасности власти Москвы и нескольких других регионов России усилили после того, как накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить.
Минобороны России назвало его обвинения провокацией, не соответствующей действительности. Ведомство подчеркнуло, что ВСУ воспользовались ситуацией и сосредоточили силы на бахмутском направлении. Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
С обращением выступил президент Владимир Путин. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — сказал он и пообещал действовать жестко. По его словам, вооруженные силы получили соответствующие приказы. Действия Пригожина президент назвал «ударом в спину» народу и армии.