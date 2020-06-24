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Мурашко оценил вклад популяционного иммунитета москвичей в борьбу с COVID

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, снижать уровень заболеваемости в том числе позволяет рост коллективного иммунитета в Москве
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве увеличивается число людей, которые приобрели иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Всплеск в России уже идет на убыль. Мы видим, в Москве уровень популяционного иммунитета растет, и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость», — сказал он.

По словам Мурашко, в первую очередь заболеваемость уменьшается в Москве. «Регионы [идут] как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет», — отметил министр.

По его оценке, ситуация с коронавирусом в мире «будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет», из-за чего ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с заболеванием, пока сохраняется.

Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в 22 регионах России
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве иммунитет к SARS-CoV-2 обнаружили у 12% из 50 тыс. обследованных жителей, сообщил 23 мая глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, всего городские власти планируют проверить на антитела к коронавирусу 6 млн человек. Такие объемы тестирования Хрипун назвал беспрецедентными и отметил, что в будущем это поможет понять принципы формирования коллективного иммунитета. Эта информация будет важна в том числе во время второй волны пандемии, «которая, скорее всего, наступит», сказал он.

Помимо этого исследованием популяционного иммунитета к коронавирусу занимается и Роспотребнадзор. Изначально ведомство планировало провести его в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге, однако позднее расширило программу на 22 региона. В рамках исследования россиян поделят на семь групп: тестирование на иммуноглобулины SARS-CoV-2 пройдут дети в возрасте от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп — от 18 до 70 лет и старше.

В Москве, которая стала эпицентром коронавируса в России, за прошедшие сутки выявили 811 новых случаев заражения. Но это минимальный показатель с начала апреля. До этого менее 800 заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве 8 апреля. Тогда коронавирус выявили у 660 человек. Всего с начала пандемии в столице заразились 216,9 тыс. человек, умерли 3657 заболевших.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, иммунитет
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