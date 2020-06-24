Мурашко оценил вклад популяционного иммунитета москвичей в борьбу с COVID

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, снижать уровень заболеваемости в том числе позволяет рост коллективного иммунитета в Москве

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве увеличивается число людей, которые приобрели иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Всплеск в России уже идет на убыль. Мы видим, в Москве уровень популяционного иммунитета растет, и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость», — сказал он.

По словам Мурашко, в первую очередь заболеваемость уменьшается в Москве. «Регионы [идут] как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет», — отметил министр.

По его оценке, ситуация с коронавирусом в мире «будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет», из-за чего ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с заболеванием, пока сохраняется.