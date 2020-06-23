В Москве умерли меньше всего с середины апреля человек с COVID-19

В столице за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 14 человек. Это самый низкий показатель за последние два с лишним месяца

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние 24 часа в Москве из-за коронавируса COVID-19 скончались 14 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал наименьшим с середины апреля. Такое же число заразившихся коронавирусом пациентов умерло в Москве 16 апреля. С тех пор количество летальных исходов в столице увеличивалось и не опускалось ниже отметки в 20 умерших.

Так, 19 апреля в Москве скончались 28 человек, 1 мая — 37, 8 мая — 54, 19 мая — 75. В июне статистика смертности от коронавируса в Москве пошла на убыль. В частности, 1 июня в столице из-за COVID-19 умер 71 пациент, 15 июня — 52, а накануне, 22 июня, — 26.

За все время в Москве умерли 3657 пациентов с коронавирусом. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. На ее долю приходится больше трети от всех зафиксированных в стране летальных исходов (8373).