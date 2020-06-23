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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли меньше всего с середины апреля человек с COVID-19

В столице за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 14 человек. Это самый низкий показатель за последние два с лишним месяца
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние 24 часа в Москве из-за коронавируса COVID-19 скончались 14 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал наименьшим с середины апреля. Такое же число заразившихся коронавирусом пациентов умерло в Москве 16 апреля. С тех пор количество летальных исходов в столице увеличивалось и не опускалось ниже отметки в 20 умерших.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Так, 19 апреля в Москве скончались 28 человек, 1 мая — 37, 8 мая — 54, 19 мая — 75. В июне статистика смертности от коронавируса в Москве пошла на убыль. В частности, 1 июня в столице из-за COVID-19 умер 71 пациент, 15 июня — 52, а накануне, 22 июня, — 26.

За все время в Москве умерли 3657 пациентов с коронавирусом. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. На ее долю приходится больше трети от всех зафиксированных в стране летальных исходов (8373).

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По данным Мосгорздрава, в городе число новых заболевших COVID-19 на четверть меньше, чем в среднем две недели назад. За минувшие сутки в столице был подтвержден 1081 новый случай коронавируса. Это на 24% меньше, чем неделю назад, 16 июня, и на 25% — чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе.

По данным на утро 23 июня, число заразившихся COVID-19 в России превысило 599 тыс. человек. Из них в Москве — 216 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (54,8 тыс.), Санкт-Петербург (22,6 тыс.) и Нижегородская область (почти 16 тыс.).

Автор: Михаил Юшков
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