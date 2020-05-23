Пандемия коронавируса , 23 мая, 10:22
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Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу
У 12% из 50 тыс. обследованных в Москве человек выявлен иммунитет к коронавирусу, сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает ТАСС.
По его словам, у этих людей выявлены антитела иммуноглобулина G. «Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — отметил Хрипун.
Всего власти планируют проверить на антитела к коронавирусу 6 млн человек.
Материал дополняется.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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