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В СПЧ заявили о попытках накруток сторонниками никабов в опросе РБК

Опрос РБК был проведен после предложения главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никабов. В СПЧ увидели попытки накруток со стороны сторонников никабов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов заявил о «грубой накрутке» в опросе, который был проведен в телеграм-канале РБК, об идее запрета на ношение никабов в России, с которой ранее выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Инициативу раскритиковал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, предупредивший, что это может вызвать негодование у российских мусульман.

Никаб — женский головной убор, почти полностью закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, который носят некоторые мусульманки. В ряде стран, например Франции, Бельгии и Дании, введен запрет и штрафы за ношение никаба в публичных местах.

Изначально большинство голосов распределялось в пользу запрета, обращает внимание Ашманов. «В течение дня главу СПЧ поддерживали около 70% голосующих, а вечером началось интересное... Сторонники никабов голосовали каждую секунду, и результат прям-таки удивил: 46 против 46%», — сказал он.

Опрос был опубликован в телеграм-канале РБК днем 21 мая. В нем читателям задавался вопрос, нужен ли такой запрет или нет. Опрос собрал сотни репостов. Сначала большинство голосов было стабильно в пользу запрета, но к вечеру вариант ответа «Нет, это нарушает права верующих» начал волнообразно набирать голоса. РБК отключил голосование в районе полуночи. К этому моменту голоса разделились: 46 на 46%, а 5% считают, что каждый регион должен решать вопрос ношения никабов самостоятельно. Всего проголосовало более 262 тыс. человек.

По утверждению Ашманова, нельзя однозначно сказать, повлияли на результат боты или живые люди, которых призвали прийти проголосовать. По мнению члена СПЧ, факты того, что в Telegram «распространялись призывы бежать толпой голосовать, есть».

«Также подчеркну: отношение тех, кто против никабов, — это отношение обычных людей. А там, где «за» никабы, мы отчетливо видим организованную деятельность. Причем развернутую, по всей видимости, не внутри страны из-за нехарактерного для нас никаба», — считает Ашманов.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
никаб СПЧ Валерий Фадеев Игорь Ашманов религия
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