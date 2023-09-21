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В Швейцарии запретили носить закрывающую лицо одежду

Парламент Швейцарии запретил носить закрывающую лицо одежду, в том числе хиджаб

Швейцарский парламент принял закон, запрещающий носить одежду, закрывающую лицо, в том числе никаб и хиджаб — традиционные мусульманские головные уборы для женщин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Запрет вступил в силу после того, как 51% населения Швейцарии проголосовали за запрет на ношение такой одежды на всенародном голосовании в феврале 2021 года. За нарушение нового закона грозит штраф до 1 тыс. франков ($1116). Как уточняет Bloomberg, несмотря на то, что запрет распространяется на всю одежду, закрывающую лицо, консервативная Швейцарская народная партия, которая предложила закон, особенно нацелилась на паранджу.

Мусульмане Швейцарии раскритиковали закон во время референдума. Пресс-секретарь исламской женской группы Purple Headcarves Инес аль-Ших заявила AFP, что в Швейцарии «всего 30 женщин носят паранджу», однако опрос Федерального статистического управления страны, проведенный в 2019 году, показал, что 5,5% населения исповедуют ислам. В основном это люди, которые родились в балканских странах.

Министр юстиции страны Карин Келлер-Саттер, комментируя итоги референдума, отметила, что Федеральный совет и парламент Швейцарии выступали против запрета на скрывающую лицо одежду. Она добавила, что ограничение не направлено на проживающих в государстве мусульман.

В 2009 году большинство граждан Швейцарии (59% проголосовавших) через всенародное голосование одобрили поправку к Конституции, запрещающую строительство минаретов. Ее также предложила Швейцарская народная партия.

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Теги
паранджа Швейцария запрет никаб Ислам
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