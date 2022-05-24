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СК завершил расследование дела убийцы «колбасного короля» Маругова

СК обвинил Александра Мавриди и шесть его сообщников в похищении, вымогательстве и убийстве Маругова. Кроме того, следователи сообщили об еще одном случае похищения группой Мавриди человека в ноябре 2018 года
Александр Мавриди
Александр Мавриди (Фото: СК РФ по Московской области)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении убийцы владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова Александра Мавриди и его сообщников и возбудил против них уголовные дела. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

В СК заявили, что среди сообщников Мавриди два уроженца Казахстана и четверо уроженцев Молдавии.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении похищения, вымогательства, легализации имущества, добытого преступным путем, убийства предпринимателя, незаконного лишения человека свободы, незаконного хранения оружия и побега», — сказано в сообщении. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает пожизненное заключение.

По версии следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди совместно с Пашой Ахмедовым совершили убийство предпринимателя Владимира Маругова на территории его дачного участка, используя в качестве оружия арбалет. «К совершению данного преступления сообщники тщательного готовились и неоднократного приезжали к дому потерпевшего, подбирали орудие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода», — отметили в СК.

В ходе расследования преступления следователям стало известно об еще одном похищении и удержании человека группой Мавриди в ноябре 2018 года. По данным СК, тогда жертвой стал московский адвокат, к которому «применяли физическую силу» и требовали переписать на злоумышленников недвижимое имущество. В результате адвокат согласился подписать генеральную доверенность на три квартиры в Москве и одно машино-место общей стоимостью 71 млн руб. Указанные объекты перешли в собственность родственников участников организованной группы, уточнили в СК.

В СК назвали мотивы убийства «колбасного короля» Маругова
Общество
Александр Мавриди

6 августа прошлого года Мавриди совершил побег из ИВС в Истре. Вместе ним сбежали еще четверо заключенных, у них были статьи за кражу. В полиции объявили награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет его поймать, затем ведомство увеличило размер вознаграждения до 1,5 млн руб.

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11 августа полицейские поймали двух сбежавших. На следующий день полиции сдался третий беглец, а 18 августа был задержан четвертый. Мавриди удалось задержать лишь 13 сентября. Он попытался сопротивляться, но «был обезврежен», отмечали в МВД.

После побега СК завел дело о превышении должностных полномочий. По версии следователей, один из сотрудников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, которые вели запись в коридоре ИВС. Кроме того, в ночь побега дежурные не закрыли так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, и ушли спать, оставив пост.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Любовь Порываева Любовь Порываева
СК уголовное дело похищение убийство
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