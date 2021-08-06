МВД предложило ₽1 млн за сбежавшего убийцу «колбасного короля»

Награда будет выплачена тому, кто сообщит информацию об Александре Мавриди, которая приведет к его задержанию. В ночь на 6 августа Мавриди сбежал из изолятора в Истре вместе с четырьмя сокамерниками

Александр Мавриди (Фото: СК РФ)

МВД объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске Александра Мавриди, бежавшего сегодня из подмосковного изолятора вместе с сокамерниками.

Мавриди обвиняют в убийстве «колбасного короля», главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, застрелив из арбалета. Мавриди также проходит по уголовному делу о лишении человека свободы. По версии следствия, он с сообщниками два года удерживал в доме в Одинцово московского адвоката, заставляя его передать преступникам элитную недвижимость.

«Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение», — сообщили в МВД.

Побег был совершен в ночь на 6 августа около 4:00. Вместе с Мавриди сбежали еще четверо заключенных, у них были статьи за кражу. Они предположительно открутили замки на двери камеры гаечным ключом.

После побега СК завел дело о превышении должностных полномочий, а полиция — о побеге. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дежурные, работавшие в ночь побега, ничего не заметили и обнаружили пропажу заключенных утром. Собеседник агентства отмечал, что в сговоре со сбежавшими могли быть полицейские.

Позже сотрудники полиции задержали двух дежурных. Источник «Интерфакса» сообщал, что один из них, майор полиции, «своим необоснованным решением перевел обвиняемого [Александра] Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега». Все сбежавшие — уроженцы Молдавии.

В итоге суд арестовал их до 5 октября.