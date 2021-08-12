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СК сообщил об открытых «кормушках» перед побегом пяти заключенных в Истре

Сотрудники изолятора в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, ушли спать во время дежурства. Против них возбуждено уголовное дело
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Побег пяти заключенных из изолятора временного содержания в Истре стал возможен из-за того, что дежурные по изолятору ушли спать, нарушив целый ряд должностных инструкций. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Двум сотрудникам ИВС предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — сообщил СК.

В ведомстве добавили, что двое из сбежавших уже задержаны.

Дежурных изолятора в Истре допросили после побега заключенных
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Пятерка заключенных смогла выбраться из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», известного как «колбасный король». Побег также совершили уроженцы Молдавии Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Полиция завела на сбежавших дело по ч. 2 ст. 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). МВД объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске Мавриди.

11 августа МВД сообщило, что двое сбежавших задержаны в подмосковном Подольске. «35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — уточнили тогда полицейские.

МВД предложило ₽1 млн за сбежавшего убийцу «колбасного короля»
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Александр Мавриди

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Вместе с беглыми заключенными в квартире были ее арендаторы. Их подозревают в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел. Розыски еще трех беглецов продолжаются.

О допросе дежурных по изолятору Следственный комитет сообщил уже в день побега, 6 августа. Беглецы открутили дверные замки гаечным ключом, уточнили тогда следователи. Сотрудники ИВС утверждают, что не заметили побега, несмотря на шум. Пропажу заключенных они обнаружили утром во время обхода. Источник «Интерфакса» сообщил тогда, что одного из сотрудников ИВС проверяют на причастность «в сознательной или нет помощи беглецам». По данным агентства, его задержали до выяснения обстоятельств. «Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — сказал источник.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Следственный комитет побег превышение должностных полномочий
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