СК сообщил об открытых «кормушках» перед побегом пяти заключенных в Истре

Сотрудники изолятора в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, ушли спать во время дежурства. Против них возбуждено уголовное дело

Фото: СК РФ

Побег пяти заключенных из изолятора временного содержания в Истре стал возможен из-за того, что дежурные по изолятору ушли спать, нарушив целый ряд должностных инструкций. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Двум сотрудникам ИВС предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — сообщил СК.

В ведомстве добавили, что двое из сбежавших уже задержаны.

Пятерка заключенных смогла выбраться из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», известного как «колбасный король». Побег также совершили уроженцы Молдавии Александр Бутнару и Николай Тетеря.



Полиция завела на сбежавших дело по ч. 2 ст. 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). МВД объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске Мавриди.