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Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре мужчин

Пятеро мужчин сбежали из изолятора в ночь на 6 августа. МВД объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске одного из них — Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова

В подмосковном Подольске полиция задержала двоих из пяти заключенных, сбежавших из изолятора в Истре в начале августа. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

«35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — уточняется в сообщении.

МВД предложило ₽1 млн за сбежавшего убийцу «колбасного короля»
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Александр Мавриди

Вместе с беглыми заключенными в квартире были ее арендаторы. Их подозревают в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел. Розыски еще трех беглецов продолжаются.

Пятерка заключенных смогла выбраться из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», известного как «колбасный король». Побег также совершили уроженцы Молдавии Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Полиция завела против беглецов дело по ч. 2 ст. 313 УК («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). МВД объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске Мавриди.

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Фото:ОМВД России по г.о. Истра

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Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что следователи проверяют версию о том, что к организации побега могут быть причастны сотрудники изолятора. Как рассказывал собеседник «Интерфакса», замок арестованные смогли вскрыть через неплотно закрытое окно для подачи еды. Охрана не обратила внимания на громкий шум от сбивания замка входной двери, пропажу заключенных удалось обнаружить только утром. Telegram-канал Baza также писал, что, согласно одной из версий, «беглецы просто вышли через заднюю дверь изолятора».

Позже были задержаны двое сотрудников изолятора. Их подозревают в превышении должностных полномочий, которое и привело к побегу (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Суд арестовал подозреваемых до 5 октября.

Автор
Анна Громова Анна Громова
изолятор побег Заключенные полиция Истра
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Суд арестовал двух сотрудников изолятора в Истре после побега заключенных
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Полиция завела уголовное дело против сбежавших из изолятора в Истре
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