Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре мужчин

Пятеро мужчин сбежали из изолятора в ночь на 6 августа. МВД объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске одного из них — Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова

В подмосковном Подольске полиция задержала двоих из пяти заключенных, сбежавших из изолятора в Истре в начале августа. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

«35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — уточняется в сообщении.

Вместе с беглыми заключенными в квартире были ее арендаторы. Их подозревают в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел. Розыски еще трех беглецов продолжаются.

Пятерка заключенных смогла выбраться из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», известного как «колбасный король». Побег также совершили уроженцы Молдавии Александр Бутнару и Николай Тетеря.