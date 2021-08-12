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Третий сбежавший из ИВС в Истре сдался полиции

Он сам сдался полиции. Всего 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Двоих задержали ранее на съемной квартире
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В руках полицейских оказался третий из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре 6 августа. По словам представителя СК, он сам сдался органам правопорядка.

«Третий, обвиняемый в совершении побега из ИВС ОМВД России по г. Истре, сдался в органы полиции. В настоящее время он доставлен в следственный отдел и его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области», — сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Имя задержанного не называли, источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, «мясного короля» Владимира Маругова.

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре мужчин
Общество

Накануне в подмосковном Подольске полиция задержала двоих сбежавших. «35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — говорилось в сообщении МВД.

Вместе с беглыми заключенными в квартире были ее арендаторы. Их подозревают в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.

СК сообщил об открытых «кормушках» перед побегом пяти заключенных в Истре
Общество
Фото:СК РФ

Следственный комитет сообщил, что побег из ИВС в Истре стал возможен из-за того, что дежурные по изолятору ушли спать, нарушив целый ряд должностных инструкций. Двум сотрудникам ИВС предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

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По данным следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС и в дежурной части. Оба дежурных покинули пост и ушли спать. Кроме того, они оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, «что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег».

Пятерка заключенных смогла выбраться из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», известного как «колбасный король». Побег также совершили уроженцы Молдавии Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Полиция завела на сбежавших дело по ч. 2 ст. 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). За помощь в розыске Мавриди МВД объявило награду в 1 млн руб.


 

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
побег задержание Истра Следственный комитет
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