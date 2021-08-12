Третий сбежавший из ИВС в Истре сдался полиции

Он сам сдался полиции. Всего 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Двоих задержали ранее на съемной квартире

Фото: МВД РФ

В руках полицейских оказался третий из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре 6 августа. По словам представителя СК, он сам сдался органам правопорядка.

«Третий, обвиняемый в совершении побега из ИВС ОМВД России по г. Истре, сдался в органы полиции. В настоящее время он доставлен в следственный отдел и его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области», — сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Имя задержанного не называли, источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, «мясного короля» Владимира Маругова.

Накануне в подмосковном Подольске полиция задержала двоих сбежавших. «35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — говорилось в сообщении МВД.



Вместе с беглыми заключенными в квартире были ее арендаторы. Их подозревают в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.

