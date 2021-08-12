Третий сбежавший из ИВС в Истре сдался полиции
В руках полицейских оказался третий из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре 6 августа. По словам представителя СК, он сам сдался органам правопорядка.
«Третий, обвиняемый в совершении побега из ИВС ОМВД России по г. Истре, сдался в органы полиции. В настоящее время он доставлен в следственный отдел и его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области», — сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Имя задержанного не называли, источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, «мясного короля» Владимира Маругова.
Накануне в подмосковном Подольске полиция задержала двоих сбежавших. «35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — говорилось в сообщении МВД.
Вместе с беглыми заключенными в квартире были ее арендаторы. Их подозревают в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.