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Из бежавших из ИВС на свободе остался только убийца «колбасного короля»

Александр Мавриди
Александр Мавриди (Фото: СК РФ)

Силовики задержали еще одного сбежавшего из подмосковного изолятора временного содержания, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. Теперь на свободе остается только один из пяти сбежавших — обвиняемый по делу об убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

Александр Бутнару
Александр Бутнару
(Видео: СК РФ по Московской области)
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«18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару», — сказали в СК.

Третий сбежавший из ИВС в Истре сдался полиции
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Фото:МВД РФ

Там добавили, что принимают меры к этапированию задержанного в подмосковное СИЗО, а также устанавливают пособников.

В ночь на 6 августа из следственного изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных, одного из которых — Александра Мавриди — обвиняют в убийстве Маругова. 11 августа полицейские поймали двух сбежавших, а на следующий день полиции сдался третий беглец.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ночь побега дежурные ушли спать, оставив дежурный пост, а также не заперев двери камер для передачи продуктов питания. Кроме того, один из сотрудников специально отключил камеры наблюдения в коридоре ИВС и те, что были направлены на помещение дежурной части. Все это, полагают следователи, сделало возможным побег из изолятора.

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