Из бежавших из ИВС на свободе остался только убийца «колбасного короля»

Александр Мавриди (Фото: СК РФ)

Силовики задержали еще одного сбежавшего из подмосковного изолятора временного содержания, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. Теперь на свободе остается только один из пяти сбежавших — обвиняемый по делу об убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

Александр Бутнару (Видео: СК РФ по Московской области)

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«18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару», — сказали в СК.

Там добавили, что принимают меры к этапированию задержанного в подмосковное СИЗО, а также устанавливают пособников.