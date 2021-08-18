Из бежавших из ИВС на свободе остался только убийца «колбасного короля»
Силовики задержали еще одного сбежавшего из подмосковного изолятора временного содержания, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. Теперь на свободе остается только один из пяти сбежавших — обвиняемый по делу об убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.
«18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару», — сказали в СК.
Там добавили, что принимают меры к этапированию задержанного в подмосковное СИЗО, а также устанавливают пособников.