Росприроднадзор: в Черном море у Новороссийска обнаружили нефтяное пятно в 40 тыс. кв. м

В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тыс. кв. м

Специалисты провели обследование у причалов компании НУТЭП и взяли пробы на анализ. По результатам будет рассчитан ущерб, нанесенный акватории Черного моря

Фото: nutep.ru

В Черном море в порту Новороссийска обнаружили нефтяное пятно площадью 40 тыс. кв. м. Об этом сообщает Росприроднадзор в телеграм-канале.

Сотрудники службы выехали на место и провели обследование у причалов компании «Контейнерный терминал «НУТЭП» морского порта Новороссийск. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» взяли пробы на анализ.

«Совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок», — говорится в сообщении. В службе добавили, что по итогам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб.

РБК направил запрос в «Контейнерный терминал «НУТЭП».

В августе 2021 года под Новороссийском при погрузке произошел выброс сырой нефти на судно Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Изначально площадь загрязнения оценивалась в 200 кв. м.

Однако в Институте океанологии РАН заявили, что она в 400 раз больше и составляет 80 кв. км. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила оценить реальный масштаб выброса нефти Росприроднадзору.

По версии КТК, разлив произошел из-за разрушения внутренней полости гидрокомпенсатора, который является составной частью выносного причального устройства. Абрамченко, в свою очередь, заявила, что к разливу в первую очередь привело многолетнее использование сооружений без капитального ремонта.

СК возбудил дело по статье о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК), позже его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Позднее в Росприроднадзоре заявили, что ущерб от разлива нефти под Новороссийском составил почти 4,5 млрд руб.