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В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

В главном храме Вооруженных сил России будут мозаичные изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. Такое оформление храма епископ Стефан объяснил традицией
Сергей Шойгу во время осмотра строящегося главного храма Вооруженных сил РФ
Сергей Шойгу во время осмотра строящегося главного храма Вооруженных сил РФ (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.

Изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей является традицией, заявил РБК настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан.

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Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

«Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства», — сказал Стефан.

РБК направил официальный запрос в Минобороны, а также обратился за комментарием в благотворительный фонд «Воскресение».

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин рассказал РБК, как в стенах сооружения появились мозаики с Путиным, Шойгу и Сталиным.

«Это не фейк, эта сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма. И она отражает историческое событие, причем делалось это без согласования с этими лицами, а именно на основании исторических данных, по решению художественного совета», — рассказал Калинин.

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«Исторически, начиная с 12-го века, а кое-где и раньше, например в Софии Константинопольской, бывали изображения лиц непрославленных в лике святых, которые играли роль в истории или в создании храма. Например, в Софии Константинопольской было изображение императора Михаила, царицы Евдокии, которые были жертвователями реконструкции храма в этот исторический период. Изображения также присутствуют и на иконах. Например, на иконе «Страшный суд» изображают разных персонажей, даже из царей и владык, и весьма портретно», — объяснил священнослужитель.

По словам Калинина, композиция «Бескровное присоединение Крыма в 2014 году» занимает очень незначительное положение в храме. Там изображены лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. «Композиция «Парад Победы» также изображалась по фотографии. На ней в кадре на заднем плане изображен верховный главнокомандующий Советской Армии в 1941–1945 годах Иосиф Виссарионович Сталин. Он изображен там один, хотя на исторической фотографии было еще много других членов политбюро и высшего военного совета. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отражающими историческую правду, откуда нельзя непроизвольно вырвать страницы», — пояснил свою точку зрения Калинин.

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<p>Строительство Главного храма Вооруженных сил России в парке &laquo;Патриот&raquo;<br /> &nbsp;</p>

«Мы пошли другим путем, чтобы сохранить и историческую правду, и тот баланс, который позволит изобразить в храме исторических лиц, таких как Суворов, Кутузов и другие военачальники, которые принимали участие в баталиях и сражениях за защиту Отечества, поскольку храм этот не обычный, а воинский», — резюмировал председатель худсовета.

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом мира, уступая храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Первым о появлении мозаики с политиками и историческими деятелями в убранстве храма рассказало издание «МБХ медиа». По его данным, на мозаике с Шойгу и Путиным также присутствуют портреты спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба Валерия Герасимова. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с планами внутреннего убранства храма Вооруженных сил. «Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности», — сказал он и посоветовал уточнить информацию о мозаиках в Минобороны и фонде, занимающемся строительством храма.

Авторы: Артем Афонский, Владислав Гордеев
При участии: Инна Сидоркова
Теги: храм, Вооруженные силы, Иосиф Сталин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, РПЦ ..., Минобороны
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