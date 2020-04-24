В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин рассказал РБК, как в стенах сооружения появились мозаики с Путиным, Шойгу и Сталиным.

«Это не фейк, эта сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма. И она отражает историческое событие, причем делалось это без согласования с этими лицами, а именно на основании исторических данных, по решению художественного совета», — рассказал Калинин.

«Исторически, начиная с 12-го века, а кое-где и раньше, например в Софии Константинопольской, бывали изображения лиц непрославленных в лике святых, которые играли роль в истории или в создании храма. Например, в Софии Константинопольской было изображение императора Михаила, царицы Евдокии, которые были жертвователями реконструкции храма в этот исторический период. Изображения также присутствуют и на иконах. Например, на иконе «Страшный суд» изображают разных персонажей, даже из царей и владык, и весьма портретно», — объяснил священнослужитель.

По словам Калинина, композиция «Бескровное присоединение Крыма в 2014 году» занимает очень незначительное положение в храме. Там изображены лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. «Композиция «Парад Победы» также изображалась по фотографии. На ней в кадре на заднем плане изображен верховный главнокомандующий Советской Армии в 1941–1945 годах Иосиф Виссарионович Сталин. Он изображен там один, хотя на исторической фотографии было еще много других членов политбюро и высшего военного совета. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отражающими историческую правду, откуда нельзя непроизвольно вырвать страницы», — пояснил свою точку зрения Калинин.

«Мы пошли другим путем, чтобы сохранить и историческую правду, и тот баланс, который позволит изобразить в храме исторических лиц, таких как Суворов, Кутузов и другие военачальники, которые принимали участие в баталиях и сражениях за защиту Отечества, поскольку храм этот не обычный, а воинский», — резюмировал председатель худсовета.

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом мира, уступая храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Первым о появлении мозаики с политиками и историческими деятелями в убранстве храма рассказало издание «МБХ медиа». По его данным, на мозаике с Шойгу и Путиным также присутствуют портреты спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с планами внутреннего убранства храма Вооруженных сил. «Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности», — сказал он и посоветовал уточнить информацию о мозаиках в Минобороны и фонде, занимающемся строительством храма.