Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»

Океанариум, аквапарк и рыбацкая деревня
Концепция предполагает привлечение бизнеса к реализации культурно-развлекательных проектов и объектов деловой направленности. Механизмы взаимодействия с заинтересованными инвесторами еще прорабатываются, говорит источник РБК, знакомый с разработкой концепции. Один из вариантов — передача участков властям Подмосковья, которые обеспечат привлечение инвесторов, пояснил он.
Среди развлекательных объектов, которые планируется построить, — горнолыжный центр, детский парк с аттракционами, колесо обозрения, океанариум на 3,5 тыс. кв. м, аквапарк, территория для игр в «Зарницу», пейнтбол, лезертаг и военно-исторических реконструкций, «детский палаточный военно-полевой лагерь», рыбацкая деревня с банным комплексом, башня-флагшток «Победа» высотой 175 м со знаменем размером 20 на 40 м, «сектор экстремальных видов спорта», ландшафтный парк «Россия», крытая оранжерея, палеонтологический музей и гостиничный комплекс.
Помимо развлекательных объектов здесь планируется организовать проведение саммитов и переговоров, а также киностудию и выставочные зоны, разделенные по видам и родам войск. Кроме того, Минобороны рассчитывает построить в парке «Патриот» медицинский центр (6 тыс. кв. м) — многопрофильную клинику для лечения военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.
В 2019 году планируется начать строительство учебного центра начальной военной подготовки «Авангард-2019» на 840 человек площадью 25 га, музея ВКС (с помещением до 100 тыс. кв. м в виде пятиконечной звезды с открытой площадкой на территории 26 га), а также музей военно-строительной техники и всесезонный учебно-тренировочный комплекс для скоростного спуска на коньках.
В 2020–2021 годах планируется построить башню-флагшток. А в течение 2020–2023 годов Минобороны планирует создать всесезонный горнолыжный центр с высотой насыпи 65 м, комплексом из 77 культурно-развлекательных сооружений (общей площадью 158,4 га) и парковкой на 4 тыс. машино-мест и канатную дорогу.
Рядом с главным храмом Вооруженных сил России в парке «Патриот» будет построен многофункциональный комплекс (ранее назывался учебно-воспитательным). Там планируется строительство гостиницы и административного здания, а также парковки для посетителей парка, следует из доклада Главного управления обустройства войск Минобороны о ходе строительства храма и окружающих его объектов от 7 февраля 2019 года (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник в Минобороны).
Строительство главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот»
(Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)
На проект выделено около 1,7 млрд руб. бюджетных средств по четырем госконтрактам. Еще несколько госконтрактов находятся на стадии подготовки технического задания. Руководитель собирающего пожертвования на возведение храма фонда «Воскресение», глава Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир» Александр Каньшин сказал РБК, что «храм строится на народные деньги, а все, что вокруг, — школы, музеи и т.д., построит Минобороны на свои средства». Также на пожертвования будет построен мемориал «Дорога памяти», уточнил в беседе с РБК замминистра обороны Тимур Иванов, курирующий строительство. По его словам, мемориал в виде галереи вокруг храма будет содержать мультимедийный банк данных с изображениями миллионов участников Великой Отечественной войны.
Кто построит учебный комплекс
Строительство самого многофункционального комплекса, где в том числе планируется разместить учебный центр военного духовенства, оценивается в 440,6 млн руб. По словам Иванова, этот проект не имеет отношения к возведению храма, на который собираются пожертвования, а является частью программы развития парка «Патриот», финансирование которой предусмотрено из бюджетных и внебюджетных источников. «Пока здесь все находится на стадии проведения проектно-изыскательных работ. Окончательного решения, где именно в парке он [многофункциональный центр] может находиться, еще не принято», — заявил замминистра.
Заказчиком стройки выступает Управление имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны, которое занимается застройкой парка «Патриот». Генподрядчик — Главное управление обустройства войск (ГУОВ Минобороны). За разработку архитектурных решений отвечают «Сретенские архитектурные мастерские» (САМ) Дмитрия Смирнова — архитектора строящегося военного храма и освященного в 2017 году храма Воскресения Христова в Сретенском монастыре.
Госконтракт стоимостью 798 млн руб. на подготовку инфраструктуры был заключен с ГУОВ в декабре. Подрядчиком по этим работам выступает компания «Мегапир». Ее совладельцами через «Мегапир Стройпроект Плюс» выступают президент фонда «Воскресение» Александр Каньшин и его сын. По словам Каньшина, «Мегапир» не принимает участия в строительстве храма, на который собираются пожертвования. «Но в течение последних четырех лет СПК «Мегапир» вело строительство ряда сооружений на территории парка «Патриот», — добавил он.
Второй по сумме контракт на 438 млн руб. (автостоянка и проектные работы) был заключен с ГУОВ в октябре прошлого года. По данным на февраль, единственным подрядчиком по этим работам пока выступает «Бамстройпуть».
Подрядчик МЧС и Минобороны
«Бамстройпуть» входит в 500 крупнейших компаний России (445-е место) по версии РБК-500. Его владельцы — Антон Абдурахманов (84%) и Игорь Тушкевич (3%), следует из базы данных СПАРК. По итогам 2017 года выручка компании превысила 7 млрд руб., чистая прибыль составила почти 1 млрд руб.
С 1995 года компания «Бамстройпуть» была одним из крупнейших подрядчиков МЧС. Когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу, компания построила для спасателей Национальный центр управления в кризисных ситуациях, здание Главного управления по Московской области, несколько учебных заведений, медицинских центров и спортивных комплексов.
Последние несколько лет «Бамстройпуть» застраивал военно-патриотический парк «Патриот». Компания также ведет строительство военного технополиса «Эра» в Анапе.
Антон Абдурахманов подтвердил РБК участие его компании в строительстве учебно-воспитательного комплекса в парке «Патриот». По словам предпринимателя, его компания построит учебные здания и автомобильную стоянку. «Автомобильная стоянка — это 63 млн руб. Компания приступила к вырубке леса, стоянку начали делать, по зданиям — пока нет», — пояснил он.
Еще один госконтракт на подготовительные работы по возведению учебно-воспитательного комплекса на 95 млн руб. был заключен с компаниями «Максоверлэнд», «Геогильдия» и «Доринвест». В феврале подрядчики должны были завершить работу над проектной документацией, а итоговый акт приемки работ, как ожидается, будет подписан 20 июня 2019 года.