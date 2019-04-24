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Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»
Минобороны планирует строительство почти 1 млн кв. м новых объектов в парке «Патриот». Среди них развлекательный парк, океанариум, горнолыжный центр и башня высотой 175 м. Часть проектов будет реализована на деньги инвесторов
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

​Частно-государственный «Патриот»

Минобороны планирует построить в парке «Патриот» 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования. К реализации проектов с перспективой коммерческой окупаемости планируется привлекать инвесторов. Об этом говорится в утвержденной Сергеем Шойгу в июне 2018 года Концепции развития парка «Патриот» (подлинность документа, который есть в распоряжении РБК, подтвердили два собеседника РБК в Минобороны).

Цель проекта — увеличить посещаемость парка до 100 тыс. человек в день. Площадь парка, которую планируется задействовать, составит 5,4 тыс. га. Сейчас используются только 30% этой территории, в которые входят аэродром Кубинка площадью 620 га и полигон Алабино (600 га).

Для улучшения транспортной доступности парка Минобороны рассчитывает на строительство новой развязки на 59-м километре Минского шоссе при его реконструкции и железнодорожной ветки со стилизованным бронепоездом между станцией Кубинка-1, парком «Патриот» и авиабазой Кубинка.

Океанариум, аквапарк и рыбацкая деревня

Концепция предполагает привлечение бизнеса к реализации культурно-развлекательных проектов и объектов деловой направленности. Механизмы взаимодействия с заинтересованными инвесторами еще прорабатываются, говорит источник РБК, знакомый с разработкой концепции. Один из вариантов — передача участков властям Подмосковья, которые обеспечат привлечение инвесторов, пояснил он.

Среди развлекательных объектов, которые планируется построить, — горнолыжный центр, детский парк с аттракционами, колесо обозрения, океанариум на 3,5 тыс. кв. м, аквапарк, территория для игр в «Зарницу», пейнтбол, лезертаг и военно-исторических реконструкций, «детский палаточный военно-полевой лагерь», рыбацкая деревня с банным комплексом, башня-флагшток «Победа» высотой 175 м со знаменем размером 20 на 40 м, «сектор экстремальных видов спорта», ландшафтный парк «Россия», крытая оранжерея, палеонтологический музей и гостиничный комплекс.

Помимо развлекательных объектов здесь планируется организовать проведение саммитов и переговоров, а также киностудию и выставочные зоны, разделенные по видам и родам войск. Кроме того, Минобороны рассчитывает построить в парке «Патриот» медицинский центр (6 тыс. кв. м) — многопрофильную клинику для лечения военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

С чего начнут стройку

В 2019 году планируется начать строительство учебного центра начальной военной подготовки «Авангард-2019» на 840 человек площадью 25 га, музея ВКС (с помещением до 100 тыс. кв. м в виде пятиконечной звезды с открытой площадкой на территории 26 га), а также музей военно-строительной техники и всесезонный учебно-тренировочный комплекс для скоростного спуска на коньках.

В 2020–2021 годах планируется построить башню-флагшток. А в течение 2020–2023 годов Минобороны планирует создать всесезонный горнолыжный центр с высотой насыпи 65 м, комплексом из 77 культурно-развлекательных сооружений (общей площадью 158,4 га) и парковкой на 4 тыс. машино-мест и канатную дорогу.

Рядом с главным храмом Вооруженных сил России в парке «Патриот» будет построен многофункциональный комплекс (ранее назывался учебно-воспитательным). Там планируется строительство гостиницы и административного здания, а также парковки для посетителей парка, следует из доклада Главного управления обустройства войск Минобороны о ходе строительства храма и окружающих его объектов от 7 февраля 2019 года (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник в Минобороны).

Строительство главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

На проект выделено около 1,7 млрд руб. бюджетных средств по четырем госконтрактам. Еще несколько госконтрактов находятся на стадии подготовки технического задания.​ Руководитель собирающего пожертвования на возведение храма фонда «Воскресение», глава Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир» Александр Каньшин сказал РБК, что «храм строится на народные деньги, а все, что вокруг, — школы, музеи и т.д., построит Минобороны на свои средства». Также на пожертвования будет построен мемориал «Дорога памяти», уточнил в беседе с РБК замминистра обороны Тимур Иванов, курирующий строительство. По его словам, мемориал в виде галереи вокруг храма будет содержать мультимедийный банк данных с изображениями миллионов участников Великой Отечественной войны.

Кто построит учебный комплекс

Строительство самого многофункционального комплекса, где в том числе планируется разместить учебный центр военного духовенства, оценивается в 440,6 млн руб. По словам Иванова, этот проект не имеет отношения к возведению храма, на который собираются пожертвования, а является частью программы развития парка «Патриот», финансирование которой предусмотрено из бюджетных и внебюджетных источников. «Пока здесь все находится на стадии проведения проектно-изыскательных работ. Окончательного решения, где именно в парке он [многофункциональный ​центр] может находиться, еще не принято», — заявил замминистра.

Заказчиком стройки выступает Управление имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны, которое занимается застройкой парка «Патриот». Генподрядчик — Главное управление обустройства войск (ГУОВ Минобороны). За разработку архитектурных решений отвечают «Сретенские архитектурные мастерские» (САМ) Дмитрия Смирнова — архитектора строящегося военного храма и освященного в 2017 году храма Воскресения Христова в Сретенском монастыре.

Госконтракт стоимостью 798 млн руб. на подготовку инфраструктуры был заключен с ГУОВ в декабре. Подрядчиком по этим работам выступает компания «Мегапир». Ее совладельцами через «Мегапир Стройпроект Плюс» выступают президент фонда «Воскресение» Александр Каньшин и его сын. По словам Каньшина, «Мегапир» не принимает участия в строительстве храма, на который собираются пожертвования. «Но в течение последних четырех лет СПК «Мегапир» вело строительство ряда сооружений на территории парка «Патриот», — добавил он.

Второй по сумме контракт на 438 млн руб. (автостоянка и проектные работы) был заключен с ГУОВ в октябре прошлого года. По данным на февраль, единственным подрядчиком по этим работам пока выступает «Бамстройпуть».

Подрядчик МЧС и Минобороны

«Бамстройпуть» входит в 500 крупнейших компаний России (445-е место) по версии РБК-500. Его владельцы — Антон Абдурахманов (84%) и Игорь Тушкевич (3%), следует из базы данных СПАРК. По итогам 2017 года выручка компании превысила 7 млрд руб., чистая прибыль составила почти 1 млрд руб.

С 1995 года компания «Бамстройпуть» была одним из крупнейших подрядчиков МЧС. Когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу, компания построила для спасателей Национальный центр управления в кризисных ситуациях, здание Главного управления по Московской области, несколько учебных заведений, медицинских центров и спортивных комплексов.

Последние несколько лет «Бамстройпуть» застраивал военно-патриотический парк «Патриот». Компания также ведет строительство военного технополиса «Эра» в Анапе.

Антон Абдурахманов подтвердил РБК участие его компании в строительстве учебно-воспитательного комплекса в парке «Патриот». По словам предпринимателя, его компания построит учебные здания и автомобильную стоянку. «Автомобильная стоянка — это 63 млн руб. Компания приступила к вырубке леса, стоянку начали делать, по зданиям — пока нет», — пояснил он.

Еще один госконтракт на подготовительные работы по возведению учебно-воспитательного комплекса на 95 млн руб. был заключен с компаниями «Максоверлэнд», «Геогильдия» и «Доринвест». В феврале подрядчики должны были завершить работу над проектной документацией, а итоговый акт приемки работ, как ожидается, будет подписан 20 июня 2019 года.

Авторы: Инна Сидоркова, Надежда Федорова, Максим Солопов
Теги: Минобороны
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