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Песков переадресовал Минобороны вопрос о мозаиках с Путиным в храме ВС

В Кремле не знакомы с планами внутреннего убранства храма Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах украсить храм мозаикой с изображением Владимира Путина и других государственных деятелей.

«Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности», — приводит его слова ТАСС.

Он посоветовал уточнить информацию о мозаиках в Минобороны и фонде, занимающемся строительством храма.

РБК направил официальный запрос в Минобороны России. 

Ранее в пятницу, 24 апреля, «МБХ медиа» сообщил, что стены храма Минобороны планируется покрыть мозаикой с изображением президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц.

На других мозаиках, по информации издания, также изображены Иосиф Сталин и панно на тему присоединения Крыма к России.

Храм Минобороны строится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Сергей Шойгу отмечал, что с места, где был заложен храм, советские войска в 1941 году начали движение на Запад.

Теги: Минобороны России, храм
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