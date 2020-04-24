Песков переадресовал Минобороны вопрос о мозаиках с Путиным в храме ВС

В Кремле не знакомы с планами внутреннего убранства храма Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах украсить храм мозаикой с изображением Владимира Путина и других государственных деятелей.

«Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности», — приводит его слова ТАСС.

Он посоветовал уточнить информацию о мозаиках в Минобороны и фонде, занимающемся строительством храма.

РБК направил официальный запрос в Минобороны России.

Ранее в пятницу, 24 апреля, «МБХ медиа» сообщил, что стены храма Минобороны планируется покрыть мозаикой с изображением президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц.