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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина
Президент России Владимир Путин пожертвовал личные средств на создание иконы для храма вооруженных сил, который будет построен в парке «Патриот»
Строительство Главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот»   (Фото: Савицкий Вадим / ТАСС)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма вооруженных сил, передает корреспондент РБК.

«Это личный вклад президента в создание храма. Он лично присутствовал на закладке первого камня и не может оставаться равнодушным к процессу строительства», — добавил Песков.

На вопрос, сколько именно денег дал Путин, пресс-секретарь отвечать отказался. «Это та сумма, которая необходима, чтобы сделать икону», — заявил он.

Ранее о пожертвовании президента сообщил телеканал «Звезда». Там указали, что главную икону храма — образ Спаса Нерукотворного — мастера пишут на доске, сделанной из лафета от пушки XVIII века.

По замыслу создателей главный храм вооруженных сил будет построен в русско-византийском стиле на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. На территории комплекса появится и музейно-выставочный комплекс, посвященный различным эпизодам из истории русской армии.

3 февраля начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями главного военно-политического управления ВС России Александр Суровцев выразил надежду на то, что храм удастся открыть 9 мая 2020 года, в день празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году Минобороны потратит на строительство объектов военной инфраструктуры около 117 млрд руб. В декабре прошлого года замминистра обороны Тимур Иванов рассказал, что на строительство храма собрали более 2 млрд руб.

Авторы: Владимир Дергачев, Артем Филипенок
Теги: Парк патриот
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