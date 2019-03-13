Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина

Президент России Владимир Путин пожертвовал личные средств на создание иконы для храма вооруженных сил, который будет построен в парке «Патриот»

Строительство Главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» (Фото: Савицкий Вадим / ТАСС)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма вооруженных сил, передает корреспондент РБК.

«Это личный вклад президента в создание храма. Он лично присутствовал на закладке первого камня и не может оставаться равнодушным к процессу строительства», — добавил Песков.

На вопрос, сколько именно денег дал Путин, пресс-секретарь отвечать отказался. «Это та сумма, которая необходима, чтобы сделать икону», — заявил он.

Ранее о пожертвовании президента сообщил телеканал «Звезда». Там указали, что главную икону храма — образ Спаса Нерукотворного — мастера пишут на доске, сделанной из лафета от пушки XVIII века.

По замыслу создателей главный храм вооруженных сил будет построен в русско-византийском стиле на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. На территории комплекса появится и музейно-выставочный комплекс, посвященный различным эпизодам из истории русской армии.