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Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» министр обороны России Сергей Шойгу.

«Именно здесь проходит тот рубеж, где наши войска держали оборону. Рядом — Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи (в 1941 году)», — пояснил министр.

По его словам, на этом месте был найден старый гранитный верстовой столб, от которого началось движение войск. Шойгу отметил, что данный столб планируется установить на одном из центральных мест на площади перед храмом. Как отметил глава ведомства, для изготовления ступеней храма использовались траки от немецких танков.

Шойгу также напомнил, что главная икона храма была создана на личные средства президента России Владимира Путина. Министр назвал святыню «уникальной», а также отметил, что в ней много символичных вещей. В частности, икона была написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет.

«А сохранился он потому, что находился под водой, его подняли со дна Невы. Складень — почти 2,4 метров в высоту, внизу — мощи воинов, причисленных к лику святых», — объяснил Шойгу.

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Он также отметил, что при создании иконы использовалась доска из приклада из первых винтовок Мосина. К созданию святыни причастны ювелиры, хужожники и металлурги, добавил глава ведомства.

Главный храм Вооруженных сил России возводится на добровольные пожертвования. О начале его строительства Минобороны России объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом мира, уступая храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Храм строится в монументально-византийском стиле. Его открытие запланировано к 9 мая 2020 года к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: Вооруженные силы России, Сергей Шойгу, храм
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Минобороны построит в «Патриоте» третий по высоте православный храм мира
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