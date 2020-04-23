Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса

Мэр подчеркнул, что большинство москвичей ведут себя «очень ответственно», соблюдая введенные в городе ограничения, и именно это позволяет властям столицы не ужесточать меры

Сергей Собянин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр города Сергей Собянин.

«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о достаточности введенных в Москве ограничений в сравнении с другими мировыми столицами.

Мэр подчеркнул, что большинство москвичей ведут себя «очень ответственно», соблюдая введенные в городе ограничения, что позволяет властям столицы не ужесточать эти меры.

Сравнивая ситуацию в Москве с другими городами, Собянин привел в качестве примера Нью-Йорк, который, по его словам, очень похож на столицу России. Но в Нью-Йорке пандемия распространяется по очень жесткому сценарию, а в Москве этого не произошло.