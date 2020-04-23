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Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса

Мэр подчеркнул, что большинство москвичей ведут себя «очень ответственно», соблюдая введенные в городе ограничения, и именно это позволяет властям столицы не ужесточать меры
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр города Сергей Собянин.

«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о достаточности введенных в Москве ограничений в сравнении с другими мировыми столицами.

Мэр подчеркнул, что большинство москвичей ведут себя «очень ответственно», соблюдая введенные в городе ограничения, что позволяет властям столицы не ужесточать эти меры.

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Сравнивая ситуацию в Москве с другими городами, Собянин привел в качестве примера Нью-Йорк, который, по его словам, очень похож на столицу России. Но в Нью-Йорке пандемия распространяется по очень жесткому сценарию, а в Москве этого не произошло.

Но хотя «драматического» роста числа зараженных COVID-19 в Москве, по словам Собянина, нет, тем не менее оно ежедневно увеличивается на 8–15%.

«Проблема не уходит, она нарастает, — сказал Собянин. — Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли».

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Мэр заверил, что в настоящее время система здравоохранения Москвы справляется с потоком пациентов, однако, чтобы так было и дальше, ее мощности нужно увеличивать. В связи с этим власти столицы намерены в ближайшие две недели практически удвоить число койкомест, развернутых для борьбы с COVID-19.

«Будем готовиться к любому развитию ситуации», — добавил Собянин.

По данным на 23 апреля, в Москве выявлено 33 940 случаев заражения COVID-19 (плюс 6,1%, или 1959, за последние сутки), 2448 человек выздоровели, 288 — умерли.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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