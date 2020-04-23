Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»

Губернатор отметил, что в области по-прежнему велико число больных COVID-19, поступающих в стационары, так что койки «достаточно быстро заполняются»

Андрей Воробьев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может еще более усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор отметил, что в области по-прежнему велико число больных COVID-19, поступающих в стационары.

«Мы активно вводим инфекционные койки, к концу месяца создадим их в области порядка 8 тыс. Это без учета федеральных коек. К нашему большому сожалению, почти все они достаточно быстро заполняются», — сообщил Воробьев.