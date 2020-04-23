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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»

Губернатор отметил, что в области по-прежнему велико число больных COVID-19, поступающих в стационары, так что койки «достаточно быстро заполняются»
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может еще более усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

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Губернатор отметил, что в области по-прежнему велико число больных COVID-19, поступающих в стационары.

«Мы активно вводим инфекционные койки, к концу месяца создадим их в области порядка 8 тыс. Это без учета федеральных коек. К нашему большому сожалению, почти все они достаточно быстро заполняются», — сообщил Воробьев.

В соответствии с поручением губернатора общее число койкомест для инфекционных больных в региональных клиниках Московской области планируется довести до 11–12 тыс.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, с момента начала эпидемии COVID-19 в регионе выявлено 7278 случаев заражения, 56 человек умерли.

В ходе совещания с врачами Воробьев попросил их не забывать и о больных с другими заболеваниями.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Накануне, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC спрогнозировал достижение пика заболеваемости COVID-19 в России в середине мая.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Московская область, Андрей Воробьев, коронавирус
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