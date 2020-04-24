В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
Более чем в 46% случаев новых заражений у людей не было никаких клинических проявлений болезни, отметили в штабе. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 60.
Всего по данным на 24 апреля, в России медицински подтверждено 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. За время эпидемии после заражения коронавирусом умерли 615 человек, выздоровели 5568 пациентов.
Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в следующих регионах: