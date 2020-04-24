В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 23 апр, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 23 апр, 12:49
Власти попросили москвичей не делать ремонт в период самоизоляции Общество, 11:54 Бывший чемпион мира по боксу Маскаев допустил возвращение на ринг Спорт, 11:50 Как распознать депрессию по постам в соцсетях с помощью нейросети Индустрия 4.0, 11:46  Как «Ленэкспо» перестраивается под временный госпиталь. Фоторепортаж Общество, 11:46  Аналитики спрогнозировали рост акций Boeing на 60% Quote, 11:37 Zoom Talk «Фарма 2020: правовые вопросы» с Полиной Звездиной Партнерский материал, 11:30 Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде Бизнес, 11:25 В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,7 тыс. Общество, 11:25 В мэрии Москвы заявили о схожести COVID-19 и простуды на начальном этапе Общество, 11:24 Что такое этика во время пандемии: ответы на вопросы Стиль, 11:23 Гендир «Локомотива» осудил «неверно интерпретирующих» смерть Самохвалова Спорт, 11:20 Видео дня: лесная магия в новом клипе группы «Мумий Тролль» Стиль, 11:11 В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете Политика, 11:07 Как защитить психологическое здоровье своих сотрудников во время пандемии Pro, 11:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 68 тыс., количество летальных исходов по всей стране возросло до 615
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Более чем в 46% случаев новых заражений у людей не было никаких клинических проявлений болезни, отметили в штабе. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 60.

Всего по данным на 24 апреля, в России медицински подтверждено 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. За время эпидемии после заражения коронавирусом умерли 615 человек, выздоровели 5568 пациентов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в следующих регионах:

  • Москва — 2957;
  • Московская область — 611;
  • Санкт-Петербург — 253;
  • Республика Дагестан — 113;
  • Нижегородская область — 94.

По данным московского штаба, среди новых заболевших 43,5% в возрасте от 18 до 45 лет; 36,5% — от 46 до 65 лет; 10% — от 66 до 79 лет; 5,5% — старше 80 лет и 4,5% зараженных — дети.

Ранее оперативный штаб сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять разработок, созданных российскими специалистами. В списке оказались шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД».

Всего ВОЗ зарегистрировала 83 перспективные разработки. Из них 77 — в стадии доклинических исследований и шесть — в стадии клинических исследований на людях. Все российские препараты включены в список проходящих доклинические исследования.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, заражение, статистика, штаб
Материалы по теме
В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом
Общество
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
Общество
Число умерших в Москве от коронавируса превысило 300 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter