В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 68 тыс., количество летальных исходов по всей стране возросло до 615

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Более чем в 46% случаев новых заражений у людей не было никаких клинических проявлений болезни, отметили в штабе. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 60.

Всего по данным на 24 апреля, в России медицински подтверждено 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. За время эпидемии после заражения коронавирусом умерли 615 человек, выздоровели 5568 пациентов.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в следующих регионах: