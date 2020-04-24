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Пандемия коронавируса ,  
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Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к COVID-19

Кроме того, со следующей недели на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных больниц
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Все медицинские работники в Москве пройдут экспресс-тест, который позволяет выявить наличие антител к коронавирусу, рассказала журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она уточнила, что тестирование пройдут не только те, кто работает в перепрофилированных для приема зараженных больницах, стационарах, но и врачи других больниц и поликлиник.

«Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат», — сказала Ракова.

Вице-мэр пояснила, что в качестве материала для теста возьмут небольшое количество крови из пальца. «Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса — они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определить, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции», — добавила Ракова.

Как ранее выяснил РБК, правительство Москвы закупило более 200 тыс. экспресс-тестов голландского производителя Biozek Medical для выявление в крови антител к коронавирусу. Сотрудники медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы рассказали, что тест можно было проверять как на пациентах, так и на сотрудниках больницы. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который переболел коронавирусом, отмечал, что проект по использованию в медицинских учреждениях Москвы экспресс-теста производства Biozek Medical носил статус пилотного.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Помимо этого со следующей недели лабораторное тестирование на коронавирус пройдут пациенты всех стационаров, а не только специализированных клиник для лечения коронавируса. Сейчас федеральные, частные и городские лаборатории выполняют более 18 тыс. тестов в сутки, заключила Ракова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что наличие антител к коронавирусу у медиков в Москве начнут выявлять с 14 апреля. Она утверждала, что по результатам тестирования в одной из столичных больниц иммунитет обнаружился у 7% обследованных врачей.

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В марте тестирование, в котором участвовали бортпроводницы «Сапсана» Москва — Санкт-Петербург, показало, что антитела к вирусу есть лишь у 3% россиян, сообщила Попова. Государственный научный центр Роспотребнадзора «Вектор» зарегистрировал тест-систему для определения антител к коронавирусу 10 апреля.

Авторы: Егор Губернаторов, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Москва, медицинские работники, врачи, медицина
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