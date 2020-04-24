Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к COVID-19

Кроме того, со следующей недели на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных больниц

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Все медицинские работники в Москве пройдут экспресс-тест, который позволяет выявить наличие антител к коронавирусу, рассказала журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она уточнила, что тестирование пройдут не только те, кто работает в перепрофилированных для приема зараженных больницах, стационарах, но и врачи других больниц и поликлиник.

«Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат», — сказала Ракова.

Вице-мэр пояснила, что в качестве материала для теста возьмут небольшое количество крови из пальца. «Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса — они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определить, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции», — добавила Ракова.

Как ранее выяснил РБК, правительство Москвы закупило более 200 тыс. экспресс-тестов голландского производителя Biozek Medical для выявление в крови антител к коронавирусу. Сотрудники медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы рассказали, что тест можно было проверять как на пациентах, так и на сотрудниках больницы. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который переболел коронавирусом, отмечал, что проект по использованию в медицинских учреждениях Москвы экспресс-теста производства Biozek Medical носил статус пилотного.