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В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что система прошла все необходимые технические и клинические испытания.

В ведомстве указали, что при помощи теста врачи смогут ретроспективно выявлять переболевших коронавирусом, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что почти у четверти заразившихся коронавирусом заболевания протекает без каких-либо симптомов. При этом зараженные являются носителями вируса и могут заразить им другого человека, указывала она.

Согласно последним данным, коронавирусом в России заразились более 11, 9 тыс. человек. Наибольшая доля зараженных приходится на Москву, где зафиксировали более 7, 8 случаев коронавируса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, тест
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