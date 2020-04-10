В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что система прошла все необходимые технические и клинические испытания.

В ведомстве указали, что при помощи теста врачи смогут ретроспективно выявлять переболевших коронавирусом, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что почти у четверти заразившихся коронавирусом заболевания протекает без каких-либо симптомов. При этом зараженные являются носителями вируса и могут заразить им другого человека, указывала она.