Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу

Правительство Москвы закупило более 200 тыс. тестов голландского производителя для выявления в крови антител к коронавирусу. Как сообщили источники РБК, тесты уже поступили в некоторые московские медицинские учреждения

Правительство Москвы закупило у фармацевтического холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов голландского производителя медицинского диагностического оборудования Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, сообщили РБК в компании.

По словам представителя «Биотэк», партия насчитывает около 8 тыс. упаковок по 30 тестов в каждой. «Экспресс-тесты Biozek Medical позволяют быстро, в течение 10 минут, без дополнительного оборудования идентифицировать инфицированных пациентов с SARS-CoV-2 для предотвращения передачи вируса и обеспечения своевременного лечения, в медучреждениях и в полевых условиях. Продукт зарегистрирован в стране производителя и включен в реестр Минздрава Нидерландов», — объяснил представитель.

В компании не ответили на вопрос РБК, есть ли у экспресс-тестов регистрация Росздравнадзора. Однако в соответствии с постановлением правительства № 430, ввоз и дальнейшая реализация подобных тестов допускается на территории России без получения разрешения надзорного органа, «если изделие зарегистрировано в установленном порядке в стране-производителе».

РБК направил запросы в московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и Росздравнадзор.

Как сообщили РБК два сотрудника из медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы, куда уже доставили тесты, «четких указаний по их использованию не поступало». «Его могут проверять как на пациентах, так и на сотрудниках больницы, которые находятся в зоне риска заражения», — рассказал один из них.