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В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля. Об этом на совещании по ситуации с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, введение анализа на антитела очень важно, потому что благодаря ему можно увидеть, как меняется их популяция и насколько защищены российские медработники. «Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное», — сказала она.

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Попова рассказала, что есть результаты обследования врачей одной из московских больниц. По ее словам, 7% из них имеют иммунитет к коронавирусу. Глава Роспотребнадзора отметила, что это может означать, с одной стороны, что эти медработники качественно исполняют требования ведомства, а с другой — что только 7% из них защищены от инфекции.

В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к коронавирусу
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Она сообщила, что в России проводят от 80 тыс. до 90 тыс. тестов на наличие коронавируса в сутки. К взятию проб подключили 236 лабораторий Минздрава, 104 — Роспотребнадзора и коммерческие лаборатории, отметила Попова. По ее словам, зарегистрировали 70 частных лабораторий, но пока тесты проводят не все.

Ранее в апреле научный центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал тест-систему для выявления антител к коронавирусу. По данным ведомства, она прошла технические и клинические испытания. С помощью тестов врачи смогут выявлять переболевших инфекцией и проверять эффективность разрабатываемых вакцин.

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico также сообщал, что приступил к разработке теста для выявления переболевших коронавирусом, в том числе без симптомов. В центре отмечали, что с его помощью можно будет обнаружить людей с иммунитетом к инфекции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус, антитела, медики
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