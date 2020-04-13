В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля. Об этом на совещании по ситуации с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, введение анализа на антитела очень важно, потому что благодаря ему можно увидеть, как меняется их популяция и насколько защищены российские медработники. «Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное», — сказала она.

Попова рассказала, что есть результаты обследования врачей одной из московских больниц. По ее словам, 7% из них имеют иммунитет к коронавирусу. Глава Роспотребнадзора отметила, что это может означать, с одной стороны, что эти медработники качественно исполняют требования ведомства, а с другой — что только 7% из них защищены от инфекции.