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В Крыму задержали водителя автобуса, который врезался в грузовик

Водитель автобуса, который врезался в стоящий на обочине зерновоз, сообщил, что его ослепило солнце. В результате аварии погибли шесть человек

В Крыму задержали водителя автобуса, который врезался в грузовик
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В Крыму задержали водителя автобуса, который врезался в грузовик. Об этом сообщил Следственный комитет.

Водителю 56 лет. Следствие полагает, что он нарушил правила дорожного движения, он является подозреваемым по делу. Экспертиза на месте показала, что водитель был трезвым.

Следователи намерены попросить суд избрать ему меру пресечения.

Во время аварии погибли шесть человек. Сам водитель говорил, что его ослепило солнце и он не увидел зерновоз перед собой. В больницы всего были доставлены 36 человек. Среди них восемь детей.

Авария произошла в понедельник, 24 марта, в Симферопольском районе Крыма около села Укромного.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Спасатели, которые ехали к месту аварии автобуса и грузовика, сами попали в аварию с легковым автомобилем.

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Фото:Прокуратура Республики Крым

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