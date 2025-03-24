СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Крыму

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Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом и грузовиков в районе села Укромное, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело расследуется по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц — ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса.

Авария произошла утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. Рейсовый автобус, следовавший из Аркадьевки в Симферополь, столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли шесть пассажиров автобуса, еще 21 человек, включая восемь несовершеннолетних, получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Следователи осмотрели место происшествия и транспортные средства, изъяли путевую документацию и назначили необходимые экспертизы. В рамках расследования допрашиваются очевидцы и пассажиры и проводится анализ обстоятельств ДТП.

В этот же день машина экстренных служб, которая направлялась к месту ДТП, столкнулась с легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Largus, их доставили в больницу.

33-летний водитель машины спасателей двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. При проезде перекрестка он пересек его на красный свет, что привело к столкновению. Обстоятельства происшествия уточняются.