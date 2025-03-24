 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прицеп уехал в салон: последствия аварии грузовика и автобуса в Крыму

Появились кадры, как прицеп оказался в салоне автобуса во время аварии в Крыму

Прицеп уехал в салон: последствия аварии грузовика и автобуса в Крыму
Video

Во время аварии в Крыму автобус въехал в прицеп зерновоза — в результате часть кузова оказалась внутри салона автобуса, следует из кадров, которые опубликовали с места происшествия. Там видно, что во время аварии передняя часть автобуса была снесена, а прицеп оказался на уровне первых пассажирских рядов в салоне.

Во время аварии пострадали 21 человек, шесть — погибли. ДТП произошло в понедельник, 24 марта, когда рейсовый автобус столкнулся с большегрузом в районе села Укромное Симферопольского района. По факту аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой части — семь лет лишения свободы. Водитель автобуса сообщал, что не увидел стоящий прицеп, потому что его ослепило солнце.

Машина спасателей, направлявшаяся к месту ДТП, также попала в аварию. Водитель проехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с автомобилем Lada Largus. Водитель и пассажир легковушки пострадали и были доставлены в больницу.

Водитель автобуса в Крыму рассказал, почему врезался в прицеп
Общество

ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Крым ДТП Автобус грузовик
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Крыму
Общество
Число пострадавших в автокатастрофе в Крыму увеличилось до 21
Общество
В Крыму машина ехавших к месту ДТП спасателей столкнулась с легковушкой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Новый черный: почему фирмы все чаще хранят данные сразу у 2–3 провайдеровPro, 12:56
Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ за 35 сейвовСпорт, 12:56
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 12:48
Кремль раскрыл, что нужно для будущей сделки по УкраинеПолитика, 12:46
ВТБ до конца недели обновит банкоматы для приема новых пятитысячных купюрФинансы, 12:38
Мошенники научились взламывать «умный дом» для добычи криптовалютыОбщество, 12:36
Минобороны сообщило о новой атаке дрона на станцию КТКПолитика, 12:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Китайца задержали на таможне с корнями женьшеня в нижнем бельеОбщество, 12:32
Рекордсмена КХЛ признали лучшим игроком недели за четыре шайбыСпорт, 12:29
Пекин опроверг обсуждение отправки китайских миротворцев на УкраинуПолитика, 12:28
Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-РиядеПолитика, 12:25
Стало известно, что обстрелянный астраханский замминистра делал в ЛНРПолитика, 12:19
Жителей Подмосковья предупредили о пробуждении гадюкОбщество, 12:17
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики наймаPro, 12:17