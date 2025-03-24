Прицеп уехал в салон: последствия аварии грузовика и автобуса в Крыму

Появились кадры, как прицеп оказался в салоне автобуса во время аварии в Крыму

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Во время аварии в Крыму автобус въехал в прицеп зерновоза — в результате часть кузова оказалась внутри салона автобуса, следует из кадров, которые опубликовали с места происшествия. Там видно, что во время аварии передняя часть автобуса была снесена, а прицеп оказался на уровне первых пассажирских рядов в салоне.

Во время аварии пострадали 21 человек, шесть — погибли. ДТП произошло в понедельник, 24 марта, когда рейсовый автобус столкнулся с большегрузом в районе села Укромное Симферопольского района. По факту аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой части — семь лет лишения свободы. Водитель автобуса сообщал, что не увидел стоящий прицеп, потому что его ослепило солнце.

Машина спасателей, направлявшаяся к месту ДТП, также попала в аварию. Водитель проехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с автомобилем Lada Largus. Водитель и пассажир легковушки пострадали и были доставлены в больницу.