Водитель автобуса в Крыму рассказал, почему врезался в прицеп
Водитель попавшего в ДТП под Симферополем рейсового автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом. Видео опубликовано в телеграм-канале управления МВД по Крыму.
«Меня ослепило солнце. <...> Я не заметил прицеп, и произошло ДТП», — сказал он сотруднику Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что водитель рейсового автобуса прошел освидетельствование на месте происшествия, которое установило, что он трезв.
Авария произошла утром 24 марта. В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в автобусе, около 19 человек пострадали, их доставили в больницу. Предварительно, в автобусе находились 30 человек, добавили в МВД.
В управлении Следственного комитета по республике сообщили о поручении возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.
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