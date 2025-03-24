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Общество ,  
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Водитель автобуса в Крыму рассказал, почему врезался в прицеп

Водитель попавшего в ДТП в Крыму автобуса заявил, что его ослепило солнце

Водитель попавшего в ДТП под Симферополем рейсового автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом. Видео опубликовано в телеграм-канале управления МВД по Крыму.

«Меня ослепило солнце. <...> Я не заметил прицеп, и произошло ДТП», — сказал он сотруднику Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водитель рейсового автобуса прошел освидетельствование на месте происшествия, которое установило, что он трезв.

В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму погибли пять человек
Общество
Фото:ams_simferopol / Telegram

Авария произошла утром 24 марта. В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в автобусе, около 19 человек пострадали, их доставили в больницу. Предварительно, в автобусе находились 30 человек, добавили в МВД.

В управлении Следственного комитета по республике сообщили о поручении возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

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