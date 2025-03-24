В Крыму машина ехавших к месту ДТП спасателей столкнулась с легковушкой
В Симферополе машина спасателей, которые ехали к месту ДТП с автобусом, столкнулась с легковым автомобилем, сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на региональное МЧС.
Водитель и пассажир легковушки пострадали, их доставили в больницу.
По информации ведомства, 33-летний водитель машины спасателей проехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и врезался в автомобиль Lada Largus.
РБК обратился за комментарием в МЧС Крыма.
Ранее в понедельник, 24 марта, рейсовый автобус и большегруз столкнулись в районе села Укромное Симферопольского района Крыма. По данным МЧС, погибли пять человек, еще 13 пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.
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