В Крыму машина ехавших к месту ДТП спасателей столкнулась с легковушкой

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В Симферополе машина спасателей, которые ехали к месту ДТП с автобусом, столкнулась с легковым автомобилем, сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на региональное МЧС.

Водитель и пассажир легковушки пострадали, их доставили в больницу.

По информации ведомства, 33-летний водитель машины спасателей проехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и врезался в автомобиль Lada Largus.

РБК обратился за комментарием в МЧС Крыма.

Ранее в понедельник, 24 марта, рейсовый автобус и большегруз столкнулись в районе села Укромное Симферопольского района Крыма. По данным МЧС, погибли пять человек, еще 13 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.