 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

После автокатастрофы с автобусом в Крыму в больницы доставили 36 человек

Фото: Прокуратура Республики Крым
Фото: Прокуратура Республики Крым

В Крыму 36 человек были доставлены в больницы после ДТП с автобусом и большегрузом у аэропорта Симферополя. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

«36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, госпитализированы 17 человек, среди них один ребенок. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальным 19 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Крыму
Общество

ДТП произошло в понедельник, 24 марта, в Симферопольском районе Крыма. В районе села Укромного рейсовый автобус столкнулся с прицепом грузовика, который оказался внутри салона. В итоге передняя часть автобуса была полностью разрушена.

В результате аварии погибли шесть человек, 21 получил травмы. Водитель автобуса заявил, что не заметил прицеп из-за солнечного ослепления.

По факту ДТП правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

По пути на место ДТП машина спасателей столкнулась с легковым автомобилем. Водитель проехал на красный сигнал с включенными спецсигналами. Два человека из легковушки пострадали и были госпитализированы.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДТП с автобусом Крым Минздрав Автобус Симферополь
Материалы по теме
Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. Видео
Общество
Число пострадавших в автокатастрофе в Крыму увеличилось до 21
Общество
В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму погибли пять человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Австралии захотели провести турнир ОИ по гребле на реке с крокодиламиСпорт, 16:00
Путин назначил Михаила Ковальчука зампредседателя Морской коллегииПолитика, 15:49
И.о. посла Израиля заявил, что страна не откажется от празднования 9 МаяПолитика, 15:43
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Адвокат Ефремова рассказал о планах актера после освобождения по УДООбщество, 15:36
В АТОР оценили влияние протестов в Стамбуле на туристический потокПолитика, 15:28
Сборная Новой Зеландии впервые с 2010 года сыграет на чемпионате мираСпорт, 15:24
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Из «Уральских авиалиний» уволили второго посадившего лайнер в поле пилотаБизнес, 15:16
Гольфист Тайгер Вудс сообщил о романе с бывшей невесткой ТрампаСпорт, 15:06
Лесные пожары охватили Южную Корею. ФоторепортажОбщество, 15:04
Нужен бестюнинг. Первый тест кроссовера Bestune T90Авто, 15:02
В Нобелевском фонде предупредили об угрозе науке «в неспокойные времена»Общество, 14:59
Минобороны назвало причину падения Су-25 в Приморском краеПолитика, 14:59
Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Ленинградской областиОбщество, 14:56