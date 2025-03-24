После автокатастрофы с автобусом в Крыму в больницы доставили 36 человек
В Крыму 36 человек были доставлены в больницы после ДТП с автобусом и большегрузом у аэропорта Симферополя. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.
«36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, госпитализированы 17 человек, среди них один ребенок. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальным 19 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.
ДТП произошло в понедельник, 24 марта, в Симферопольском районе Крыма. В районе села Укромного рейсовый автобус столкнулся с прицепом грузовика, который оказался внутри салона. В итоге передняя часть автобуса была полностью разрушена.
В результате аварии погибли шесть человек, 21 получил травмы. Водитель автобуса заявил, что не заметил прицеп из-за солнечного ослепления.
По факту ДТП правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.
По пути на место ДТП машина спасателей столкнулась с легковым автомобилем. Водитель проехал на красный сигнал с включенными спецсигналами. Два человека из легковушки пострадали и были госпитализированы.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов