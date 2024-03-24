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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Воробьев сообщил, когда из «Крокус Сити» можно будет забрать вещи

Губернатор Подмосковья Воробьев: вещи из «Крокус Сити» начнут выдавать в 18:00
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи начнут выдавать в 18:00 мск, сообщил Воробьев. Он заявил, что предпринимаются меры для возврата 383 машин, оставшихся на парковках
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 18:00 мск 24 марта начнут выдавать оставленные в гардеробе «Крокус Сити Холла» вещи, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Вещи, оставленные в гардеробе «Крокуса», вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка», — написал он.

Воробьев добавил, что также власти готовы к выдаче машин: «Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383».

Вечером 23 марта губернатор говорил, что власти предложат «алгоритм, удобную схему, которая позволит передать имущество в течение завтрашнего дня». Он уточнял, что выдача машин запланирована с 19:00 мск 24 марта.

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Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу, также в здании начался пожар, огонь распространился на площади 12,9 тыс. кв. м, крыша обрушилась. Спасательная операция завершилась, МЧС продолжает разбирать завалы.

По последним данным, погибли 133 человека, 154 пострадали. Очевидцы рассказывали, что выбирались из здания без верхней одежды. Спецназ Росгвардии провел досмотр парковок, не обнаружив взрывчатых веществ или устройств.

На следующий день задержали 11 подозреваемых в связи с терактом, четырех участников нападения поймали в Брянской области. По данным ФСБ, они собирались перейти границу с Украиной.

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Андрей Воробьев Подмосковье Крокус Сити Холл гардероб парковка
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