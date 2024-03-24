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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Лидер «Пикника» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Лидер «Пикника» Шклярский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родственникам жертв теракта, произошедшего перед концертом «Пикника» в «Крокусе». Он добавил, что слов, которые «могут воскресить и как-то утешить», еще не придумали

Лидер рок-группы «Пикник», перед концертом которой в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, Эдмунд Шклярский выразил соболезнования в связи с этими событиями от лица коллектива. Его видеообращение опубликовано на странице группы во «ВКонтакте».

Лидер «Пикника» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Video

«Мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам [жертв теракта]. Единственное, что можно, — надеяться на какое-то успокоение. <...> Слов таких, которые могут воскресить [погибших] и как-то утешить, мне кажется, еще не найдено, еще не придуманы такие слова», — заявил он.

Накануне группа принесла свои соболезнования и пожелала пострадавшим выздоровления. «Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в публикации «Пикника».

Кроме того, коллектив сообщил, что с одним из участников музыкальной группы «Пикник», который пропал после начала теракта в «Крокус Сити Холле», нет связи. Группа уточнила, что речь идет о помощнице директора Екатерине Кушнер, «которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах».

Группа «Пикник» сообщила о пропаже помощницы директора коллектива
Общество
Фото:piknik_info / VK

Люди в камуфляже начали стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом «Пикника» вечером 22 марта, позже там произошел пожар, распространившись на площади 12,9 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154, среди них есть дети.

Акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Фоторепортаж
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Вечером 23 марта завершилась спасательная операция, но поисковая еще продолжается: МЧС разбирает завалы, уже вынесли более 250 куб. м конструкций, к работе привлекли тяжелую технику.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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В тот же день задержали 11 подозреваемых в связи с терактом, в том чисел четверых участников нападения поймали в Брянской области: по данным ФСБ, они собирались перейти границу с Украиной.

Власти ряда стран выразили соболезнования и осудили теракт.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
соболезнования Крокус Сити Холл теракт
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