Воронка вместо крыши «Крокус Сити Холла». Видео с вертолета
Кадры обрушившейся крыши в «Крокус Сити Холле»
Крыша концертного зала «Крокус Сити Холл» обрушилась после теракта и пожара, который начался после него. Спасатели до сих пор разбивают завалы, которые образовались из-за обрушения конструкций.
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